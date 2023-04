Vince Holding Corp: Verlies van 38,8 miljoen in boekjaar 2022

Amerikaans modebedrijf Vince Holding Corp. heeft in het boekjaar 2022 een verlies van 38,8 miljoen dollar (35,2 miljoen euro) genoteerd, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf. Het bedrijf zag tegelijkertijd de omzet toenemen met 10,8 procent naar 357,4 miljoen dollar (324,3 miljoen euro).

CEO Jack Schwefel geeft aan dat het boekjaar 2022 een uitdagend jaar was voor het bedrijf. Gedurende het jaar sloot het bijvoorbeeld het modemerk Rebecca Taylor en besloot Vince Holding Corp. alleen te focussen op het merk Vince. Ook ondernam het bedrijf actie om de voorraad in balans te brengen.

Het merk Vince noteerde in het boekjaar een omzetplus van 12,6 procent. Hierdoor kwam de omzet neer op 319,1 miljoen dollar, omgerekend zo’n 289,6 miljoen euro. Het merk haalt iets meer dan de helft van de omzet uit de wholesaledistributie, waar de omzet goed was voor 169,4 miljoen dollar dankzij een stijging van 14,6 procent. De direct-to-consumer- verkoop zag een stijging van 10,4 procent en belandde daardoor op 149,8 miljoen dollar.

De brutowinst van het bedrijf kwam in het boekjaar neer op 138 miljoen dollar, zo’n (125,3 miljoen euro). Dit was iets lager een boekjaar eerder toen het nog op 146,6 miljoen dollar (133,1 miljoen euro) uitkwam.

In een separaat bericht meldt Vince Holding Corp. vandaag dat het een deal is aangegaan met Authentic Brands Group. Vince Holding Corp heeft het intellectuele eigendom ondergebracht in een nieuw dochterbedrijf van ABG waar het zelf 25 procent van in handen heeft. De deal levert Vince Holding Corp 76,5 miljoen dollar (69,4 miljoen euro) op die het gaat gebruiken om diverse leningen af te lossen, het werkkapitaal te verhogen en de eigen liquiditeit te verbeteren. Het bedrijf blijft daarnaast beursgenoteerd en zal de huidige operationele activiteiten voortzetten. Ook komen er geen veranderingen in het management van het bedrijf.