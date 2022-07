Vinted doet bod op tweedehandsplatform Rebelle, aandeelhouders en commissie Rebelle positief

Vinted UAB, de van oorsprong Litouwse online marktplaats voor tweedehands kleding, heeft een openbaar bod uitgebracht op Rebelle AB, tevens een webplatform voor tweedehands mode. Dat meldt Vinted UAB, ook bekend als Vinted, in een persbericht. Een groot deel van de aandeelhouders en een onafhankelijke commissie van Rebelle zeggen het aanbod te willen accepteren.

Vinted UAB deed aan de aandeelhouders van Rebelle een bod van 14,10 Zweedse kronen (omgerekend ongeveer 1,35 euro) per aandeel. Met bijna 22,4 miljoen aandelen komt dat neer op circa 315 miljoen Zweedse kronen, omgerekend 30,2 miljoen euro. Vinted stelt als voorwaarde voor overname dat het eigenaar wordt van meer dan negentig procent van alle Rebelle-aandelen.

Volgens Vinted zou een onafhankelijke commissie van Rebelle, die werd gevraagd het bod te beoordelen, ‘unaniem aanraden dat de aandeelhouders van Rebelle het aanbod accepteren’. Een groep van aandeelhouders, samen eigenaar van bijna 65 procent van de aandelen van Rebelle, zou daarnaast hebben gezegd het bod te zullen aanvaarden.

Bij een eventuele overname plant Vinted geen reële veranderingen wat betreft de bedrijfsvoering van Rebelle, het management of het werknemersbestand. Concrete plannen zullen pas bij een definitieve verkoop worden uitgewerkt, zo schrijft het bedrijf.

Het bod verloopt op 19 augustus. Voor die tijd moeten ook de overige aandeelhouders van Rebelle een besluit maken over het al dan niet accepteren van het bod.

Commissie Rebelle raadt aan bod van Vinted te accepteren

Het Duitse Rebelle werd in 2013 opgericht in Hamburg. Afgelopen februari ging het bedrijf in Zweden de beurs op. Dat gebeurde een dag voordat Rusland Oekraïne binnentrok, waardoor het bedrijf een pittige beursstart kende. Het bedrijf werd destijds gewaardeerd op 626 miljoen Zweedse kronen, bijna 60 miljoen euro.

De commissie van Rebelle die over het bod adviseert ‘meent dat het voor Rebelle mogelijk zou zijn om haar langetermijnstrategie zelfstandig te realiseren’, zo stelt deze in een apart persstatement, maar ziet ook dat daarvoor vooral consolidaties, fusies en overnames nodig zullen zijn, ‘met name tegen de achtergrond van een toenemend competitief bedrijfslandschap voor online tweedehands modemarktplaatsen’. Het is met die situatie in het achterhoofd, ‘en op basis van een gezamenlijke beoordeling van het bod, in het bijzonder met betrekking tot de onmiddellijke voordelen van kasmiddelen op korte termijn’, dat de commissie Rebelle aanbeveelt om het bod te accepteren, zo staat er geschreven.

Vinted-CEO Plantenga: ‘We zien groot potentieel’

In het persbericht van Vinted zegt CEO Thomas Plantenga: “We volgen Rebelle al meerdere jaren en zijn onder de indruk van hun aanbod en wat ze in de afgelopen jaren hebben bereikt in het luxesegment. Door de expertise van Rebelle in dit segment te combineren met het geografisch bereik en het grote ledenbestand van Vinted, zien we groot potentieel om de waarde voor consumenten te versterken.” Plantenga zegt ‘dankbaar’ te zijn voor de steun van de onderhandelingscommissie en de aandeelhouders van Rebelle voor het bod.

Robert Frohwein, bestuurslid bij Rebelle, zegt op zijn beurt dat Rebelle met de steun van Vinted ‘een uitstekende verkoop- en koopervaring kan bieden aan haar klanten’. Hij zegt dat het aanbod van Vinted ‘voor alle aandeelhouders een aantrekkelijk bod (is) en de juiste weg vooruit voor de ontwikkeling van Rebelle’.