Vinted en Rebelle bundelen krachten in één tweedehands marktplaats

Vinted nam Rebelle zo’n anderhalf jaar geleden over en neemt nu een volgende stap: het Rebelle-platform wordt gesloten en wordt geïntegreerd in het Vinted-platform, zo maakt Vinted bekend in een persbericht. Volgens CEO Adam Jay is het een ‘logische volgende stap’ voor beide bedrijven om verder te gaan onder één naam.

Het sluiten van het Rebelle-platform is onderdeel van een gezamenlijke strategie die het aanbod van beide platforms in één markplaats bundelt, zo staat in het persbericht. De oprichters van Rebelle behouden daarbij een belangrijke rol binnen de Vinted Group en worden gezien als ‘de drijvende kracht achter tweedehands luxe mode’.

“Vinted is nu in staat om een breder scala aan items en prijsklassen aan te bieden via een gecombineerd platform. Dit is ook een belangrijke mijlpaal als we het hoogwaardige mode-aanbod op Vited willen verbeteren, voortbouwend op de succesvolle lancering van Vinted’s Item Verification service in 2023”, aldus Jay in het persbericht.

Rebelle zal geleidelijk sluiten. Gebruikers worden tot en met 18 maart 2024 uitgenodigd lid te worden van Vinted.