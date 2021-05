Vinted haalt 250 miljoen euro op in investeringsronde

Vinted, het online consumer-to-consumer-platform voor tweedehands mode, heeft 250 miljoen euro aan nieuwe investeringen opgehaald in een Series F-financieringsronde, dat meldt Vinted in een persbericht. De investeringsronde werd gedaan door EQT Growth, met deelname van vorige investeerders: Accel, Burda Principal Investments, Insight Partners, Lightspeed Venture Partners en Sprints Capital.

Vinted laat in het persbericht weten de kapitaalinjectie te gebruiken mensen te helpen met het deelnemen aan de circulaire economie. Daarnaast zou het C2C-platform tweedehandsmode de eerste keuze willen maken. Dit wil het bedrijf bereiken door uit te breiden naar nieuwe landen binnen en buiten Europa. Evenals de algemene ledenervaring te blijven verbeteren door te investeren in veiligheid, betalingen, verzending, infrastructuur en nieuwe product tools en -functies.

Vinted zal zijn team blijven uitbreiden. Zo is het team de afgelopen 12 maanden toegenomen met 75 procent tot meer dan 700 mensen. De eerste investering omvat een uitbreiding van het kantoor in Berlijn, waar onder meer de productontwikkelingsteams zijn gevestigd zo is te lezen.

Beeld: Vinted

Vinted haalt kapitaalinjectie binnen van 250 miljoen euro

Thomas Plantenga, CEO van Vinted, in het persbericht: “We zijn onderdeel van een enorme verschuiving op de markt voor tweedehands mode, waarbij er een focus is op meer duurzame, maatschappelijk verantwoorde vormen van winkelen. Ons platform is gebruiksvriendelijk en het helpt mensen de voordelen van tweedehands kopen en verkopen te ervaren. We zetten onze groei in bestaande Europese markten en nieuwe regio’s door en blijven niet alleen ons product verbeteren, maar zorgen ook voor een positieve impact. We zijn verheugd EQT Growth als onze nieuwe investeerder te verwelkomen en zijn onze bestaande investeerders dankbaar. De nieuwe investering is weer een mijlpaal die het vertrouwen reflecteert in onze toewijding aan de circulaire economie en onze inspanning een bedrijf te bouwen dat steeds meer mensen aanmoedigt om tweedehands items te kopen en verkopen.”

Vinted zou meer inzetten op het ondersteunen van de gemeenschappen waar de onderneming actief is. Vorig jaar schonk het platform meer dan 1 miljoen euro aan stichtingen die een behandeling voor het coronavirus ontwikkelen. Daarnaast nam Vinted vorig jaar het Nederlandse United Wardrobe over en breidde het de mogelijkheid uit om voor meer leden internationaal te verzenden.