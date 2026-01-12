Visie en strategie: Hoe Justina Klimek de Europese expansie koers van United Legwear & Apparel Co. vormgeeft

United Legwear & Apparel Co. (ULAC) zet haar expansiekoers voort en haalt met Justina Klimek een ervaren salesmanager aan boord voor de regio Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (DACH) en delen van Europa. De verkoopspecialist heeft meer dan tien jaar ervaring in de fashion wholesale en combineert een diepgaand 360-graden inzicht in de mode-industrie – van key account management en planning tot merkopbouw – met een duidelijke wereldwijde visie. In gesprek met FashionUnited geeft ze inzicht in haar nieuwe rol en legt uit waarom gezamenlijk succes met retailpartners voor haar de basis is voor duurzame, strategische groei.

Carrière met een visie

Justina's carrière wordt gekenmerkt door een internationale achtergrond en uitgebreide multichannel-expertise. Dankzij haar jarenlange verblijf in het buitenland en posities bij grote namen in de branche zoals TK Maxx, Karstadt, Veepee en Crocs, kent ze de mode-industrie vanuit elke hoek: van full-price tot off-price, van fysieke retail tot digitaal. Haar tijd bij Calvin Klein Socks was bijzonder vormend: “Daar mocht ik veel verschillende petten tegelijk dragen – van planning en visual merchandising tot verkoop”, aldus Justina.

Haar studie psychologie gebruikt ze nu als een waardevolle basis om menselijke dynamiek te vertalen naar succesvolle, langdurige partnerschappen. Bij ULAC waardeert ze vooral de internationale focus en de agile structuur. “Hoewel ik hier nieuw ben, past de rol perfect bij mijn ambities. Ik kan hier mijn volledige ervaring inzetten. Mijn doel is een gezonde groei, afgestemd op de specifieke markten.” Ze waardeert de nauwe samenwerking met Sven Kuchta, Sales Director EMEA, in het bijzonder: “We werken nauw samen en ontwikkelen strategieën, altijd in overleg en afstemming met onze partners.”

Strategische prioriteiten & merkopbouw: Skechers, Hurley, Ted Baker & Co.

In haar nieuwe rol bij ULAC is Justina verantwoordelijk voor een sterk merkenportfolio, waarbij de strategische ontwikkeling van Skechers Legwear de hoogste prioriteit heeft. “Skechers biedt ons een enorme kans om het bestaande verkooppotentieel voor legwear gericht te benutten”, legt ze uit. Voor Justina zijn sokken veel meer dan een gebruiksvoorwerp: “Ze zijn het ideale middel om winkelvloeren te verfraaien, de inhoud van winkelmandjes te vergroten en echte meerwaarde te creëren voor onze retailpartners.”

Een andere belangrijke focus ligt op de uitbreiding van het surf- en lifestylemerk Hurley. Hier ziet Justina een groot potentieel om de sterke merkidentiteit op de Europese markt verder te verankeren. Daarnaast zijn er merken als Ted Baker en het comfortabele merk Lemon, waarbij ze haar ervaring inzet om de juiste collectie op het juiste moment en op de juiste plaats te positioneren. Justina's werk omvat alles van strategisch voorraadbeheer en gedetailleerde doorverkoopanalyses tot nauwe afstemming met internationale collega's, de ontwikkeling van op maat gemaakte assortimentsstrategieën en optimalisatie van de winkelvloer op verkooppunten.

Of het nu gaat om performance-sokken voor sport, slip-ons die passen bij Skechers-schoenen, lifestyleproducten van Hurley of stijlvolle ontwerpen van Ted Baker en Lemon – Justina's focus ligt altijd op het versterken van bestaande partnerschappen en het vergroten van de zichtbaarheid van de ULAC-merken in de DACH-regio en Europa: “Elke dag brengt nieuwe onderwerpen met zich mee. Het potentieel om met een ogenschijnlijk klein product een grote impact te maken, maakt het werk zo boeiend.”

2026: Focus op kwaliteit en gezamenlijke groei

Voor het nieuwe jaar zijn de doelen duidelijk: de bewuste uitbreiding van Hurley en de aanwezigheid van de legwear-merken Skechers, Ted Baker en Lemon. Hierbij richt het bedrijf zich op een gezonde balans tussen e-commerce en fysieke retail. “Het is cruciaal om met de juiste partners samen te werken”, benadrukt Justina. “Ons doel is niet massa, maar het opbouwen van duurzame relaties. We willen helpen om met het juiste assortiment optimaal aan de behoeften van hun klanten te voldoen.”

Deze gerichte strategie is vooral bedoeld voor een marktconforme positionering. “We selecteren onze partnerschappen zeer bewust. Het gaat erom dat het merk en de omgeving perfect bij elkaar passen. Alleen door deze eerlijke afstemming creëren we echte meerwaarde voor de retail en de eindconsument.”

Teamenergie en een waardering voor individualiteit

Een cruciale factor voor dit succes is de nauwe samenwerking in het team. “De samenwerking met Sven en het hele team wordt gekenmerkt door een ongelooflijk positieve energie”, zegt Justina. Dit gezamenlijke enthousiasme is cruciaal om de ambitieuze expansiedoelen in Europa te bereiken.

Haar eigen, vaak niet vanzelfsprekende pad ziet ze als haar grootste voordeel. Jong talent raadt ze daarom aan om open en moedig te zijn: “Soms brengt een omweg je precies waar je moet zijn. Het is belangrijk om je passie te volgen, dingen uit te proberen, je te blijven ontwikkelen en je eigen sterke punten te herkennen en te benutten. Laat je nooit ontmoedigen en leer vooral op je onderbuikgevoel te vertrouwen. Alles wat je meemaakt – positief of negatief – vormt je profiel en scherpt je blik voor wat echt belangrijk is.”

Beeld: United Legwear & Apparel Co.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Justina Klimek via e-mail op justina.klimek@ulac.com of telefonisch via +49 174 173 92 30.

