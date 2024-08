Vogue-uitgever Condé Nast sluit deal met OpenAI

Condé Nast, uitgever van de Amerikaanse Vogue, start een langdurige samenwerking met OpenAI, het bedrijf achter kunstmatige intelligentie platforms zoals ChatGPT en SearchGPT. Dit meldt Business of Fashion. Met de nieuwe deal krijgt OpenAI toegang tot artikelen en content van The New Yorker, Vogue, Vanity Fair, Bon Appetit, Wired en andere merken van Condé Nast.

Roger Lynch, de CEO van Condé Nast, deelt in een verklaring: “Generatieve AI verandert snel hoe mensen informatie vinden. Het is belangrijk dat we nieuwe technologieën omarmen en tegelijkertijd zorgen voor eerlijke vergoeding en erkenning voor ons werk.”

Deze stap is controversieel. Volgens Business of Fashion beschouwen sommige Amerikaanse nieuwsbedrijven OpenAI als een bedreiging voor auteursrechten. Dit komt omdat de AI-systemen worden getraind met bestaand werk, mogelijk een mengelmoes van diverse bronnen en daarvoor een mogelijk produceerder van plagiaat en nepnieuws. The New York Times heeft OpenAI in december 2023 aangeklaagd voor schending van auteursrechten.

Brad Lightcap, COO van OpenAI, deelt: “We willen samenwerken met Condé Nast en andere nieuwsorganisaties om ervoor te zorgen dat AI de nauwkeurigheid en integriteit van kwaliteitsjournalistiek respecteert.”

Condé Nast sluit zich aan bij andere grote uitgevers zoals The Atlantic, Axel Springer en Vox Media, die ook een samenwerking met OpenAI zijn aangegaan.