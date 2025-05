Pitti Uomo zet in op wielercultuur nu export Italiaanse herenmode hapert

De 108e editie van Pitti Uomo, een van de belangrijkste herenmodebeurzen ter wereld, vindt plaats van 17 tot en met 20 juni in Florence. De beurs verwelkomt meer dan 730 merken en introduceert dit keer een opvallend nieuw thema: de wielercultuur.

Onder de naam 'Becycle' wordt een speciaal platform gelanceerd dat zich richt op de invloed van fietsen op mode en lifestyle. Dit bouwt voort op de samenwerking met de Tour de France van vorig jaar. Het centrale thema, Bikester, verkent hoe wielrennen samenkomt met stedelijk leven, erfgoed en duurzaamheid.

“De fiets symboliseert voor ons veel meer dan sport of vervoer,” zegt Agostino Poletto, directeur van Pitti Immagine. “Het is een symbool van balans, vooruitgang en gezamenlijke inspanning – eigenschappen die goed passen bij de tijd waarin we leven.”

Toch speelt de beurs zich af tegen een achtergrond van economische stagnatie. De export van Italiaanse herenmode is in 2024 vrijwel niet gegroeid, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Confindustria Moda. De stijging bedroeg slechts 0,1 procent, tot een totaal van 9,5 miljard euro. De import daalde met 5,4 procent tot 6,5 miljard euro. Frankrijk blijft de grootste exportmarkt, gevolgd door sterke groei in China (plus 20 procent), terwijl Duitsland terrein verliest.

Op de beurs is nog steeds veel internationale belangstelling: 43 procent van de merken komt uit het buitenland. Wel is het totale aantal exposanten met zeven procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Pitti Uomo kreeg onlangs de officiële status van ‘historisch merk van nationaal belang’ toegekend door het Italiaanse ministerie van Ondernemingen en Made in Italy.

Het programma is veelzijdig, met onder meer shows van Homme Plissé Issey Miyake, het Italiaanse talent Niccolò Pasqualetti en het Koreaanse label Post Archive Faction. Ook Tommy Hilfiger keert terug met een speciale Tommy Icons-presentatie, en merken als Ellesse, Flower Mountain en Pantofola d’Oro (in samenwerking met ontwerper Thebe Magugu) zorgen voor creatieve verrassingen.

Pitti Uomo blijft een brug bouwen tussen landen en continenten, met speciale presentaties van Korea (Code Korea), Japan (J∞Quality), China (China Wave) en Frankrijk (Promas). Daarnaast krijgen jonge ontwerpers en studenten van vooraanstaande modeopleidingen een belangrijk podium.