Pitti Uomo: Niccolò Pasqualetti te gast bij de juni-editie

Niccolò Pasqualetti is de volgende gastontwerper bij Pitti Uomo. De Toscaanse ontwerper zal zijn SS26-collectie presenteren tijdens de 108ste editie van de Florentijnse herenmodebeurs, zo deelde de beursorganisator Pitti Immagine donderdag mee. Hiermee voegt hij zich voor deze editie naast het Koreaanse merk Post Archive Faction en het Japanse label Homme Plissé Issey Miyake die als eregast hun creaties tussen 17 en 20 juni in en rond het beursterrein Fortezza da Basso zullen presenteren.

Debuut in herenkleding

Francesca Tacconi, coördinator voor speciale evenementen bij Pitti Immagine, zegt: “Net als Jean Arp, die zijn sieradenontwerp inspireerde, creëert Niccolò Pasqualetti door zijn kledingstukken nieuwe vormen van realiteit en experimenteert hij met verschillende materialen.” Verder zegt ze: “Uitgaande van de sartoriale codes van de traditionele Italiaanse herenmode, die hij gedurfd herinterpreteert, creëert Niccolò collecties waarin verleden en heden, mannelijk en vrouwelijk, klassiek en hedendaags op een uniek organische en originele wijze naast elkaar bestaan.”

Pasqualetti was in 2024 een van de finalisten van de LVMH-prijs voor jong talent en wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende stemmen in de opkomende mondiale modescene, aldus het persbericht. Normaal gesproken toont hij zijn collecties tijdens de Parijse modeweek. In Florence maakt de ontwerper nu zijn debuut met zijn herencollectie.

De in 1994 geboren modeontwerper studeerde aan de Universiteit Iuav in Venetië, in België en bij The Row in New York, voordat hij een master in damesmode behaalde aan Central Saint Martins in Londen. Vervolgens was hij actief voor het Spaanse modehuis Loewe. In 2021 richtte Pasqualetti zijn gelijknamige merk op. In dat jaar werd hij ook onderscheiden met de Franca Sozzani Award. In 2023 en 2024 ontving hij de Camera Moda Fashion Trust Award.

Tegenwoordig woont en werkt Pasqualetti tussen Parijs en zijn Toscaanse thuis, waar de collecties in samenwerking met lokale ambachtslieden worden vervaardigd.