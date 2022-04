Voormalig CEO en CFO Tommy Hilfiger stappen in bij Mr Marvis als aandeelhouders

Het Nederlandse broekenmerk Mr Marvis heeft twee bekende namen uit de modewereld aangetrokken als investeerders. Fred Gehring en Ludo Onnink, voorheen respectievelijk CEO en CFO van Tommy Hilfiger, worden minderheidsaandeelhouders van het merk, zo blijkt uit een persbericht.

Gehring en Onnink waren na hun werk bij Tommy Hilfiger ook betrokken bij merken als Denham, Karl Lagerfeld, Vingino en Otrium. “Hun deelname zal waardevolle kennis, branche-inzichten, ervaring en een sterk netwerk aan tafel brengen,” zo is in het persbericht te lezen. De precieze omvang van de aandelen van Gehring en Onnink wordt in het bericht niet vermeld.