Voorwaarts: Hoe overeenkomsten tussen bedrijven en vakbonden verantwoorde bedrijfspraktijken helpen vormgeven

Vooraanstaande deskundigen verdiepten zich tijdens het forum van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over due diligence in de kleding- en schoenensector, dat van 19 tot 23 februari plaatsvond in Parijs, in de mogelijkheden van wettelijk bindende overeenkomsten die door bedrijven en vakbonden vrijwillig zijn aangenomen. Vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, waaronder merken, fabrikanten, vakbonden en overheden, voerden stevige discussies en deelden inzichten in hun ervaringen met het onderhandelen over en implementeren van dergelijke overeenkomsten. Daarnaast werd de rol van deze overeenkomst onder de loep genomen in het kader van de op handen zijnde due diligence-wetgeving. Hierdoor ontstonden debatten waarin perspectieven uit de publieke en private sector, en die van werkgevers en vakbonden, met elkaar werden geconfronteerd.

Hannah Koep-Andrieu, hoofd van de afdeling Supply Chain Due Diligence bij het Centre for Responsible Business Conduct van de OESO, leidde de discussie over "bindende bedrijfs-vakbondsovereenkomsten en hun rol in due diligence". Zij benadrukte het belang van wederzijdse communicatie tussen bedrijven en werknemers over mogelijke gevolgen voor de arbeidsrechten. Ze benadrukte de centrale rol van bindende overeenkomsten bij het faciliteren van dergelijke communicatie en merkte op dat bedrijven weliswaar de mogelijkheid hebben om zonder formele overeenkomsten met vakbonden samen te werken, maar dat veel bedrijven ervoor hebben gekozen om overeenkomsten aan te gaan die betrekking hebben op specifieke risicofactoren en geografische gebieden. Deze overeenkomsten omvatten internationale overeenkomsten gericht op veiligheid en initiatieven gericht op het garanderen van leefbare lonen. Het deskundigenpanel evalueerde de doeltreffendheid en schaalbaarheid van deze overeenkomsten als instrumenten voor het uitvoeren van due diligence.

Visie van overheden op bindende overeenkomsten: een vergelijkende analyse van de VS en Duitsland

Wat zijn de standpunten van regeringen in zowel Europa als de VS over bindende overeenkomsten en hoe dragen ze bij aan het bevorderen van verantwoord ondernemen, vooral in de kleding- en schoenenbranche? Duitsland heeft een proactieve aanpak laten zien door verschillende beleidsinstrumenten te implementeren die gericht zijn op het verbeteren van duurzaamheid en ethische praktijken in de industrie. Hieronder vallen initiatieven zoals het Partnership for Sustainable Textiles, het Green Button-label en de Duitse Supply Chain Act. Daarnaast heeft Duitsland internationale overeenkomsten over deze onderwerpen actief gesteund.

"Ik kan namens mijn regering zeggen dat we vechten voor bindende regels. Deze zijn erg nuttig om concreet te zien wat er in de praktijk werkt, wat een verschil maakt voor de werknemers en hoe dat in de praktijk kan worden gebracht," Bärbel Kofler, lid van het Duitse parlement en parlementair staatssecretaris voor het federale ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

De strategie van de Duitse regering bestaat uit een synergetische mix van initiatieven met meerdere belanghebbenden, gericht op het creëren van een bindend wettelijk kader. Deze aanpak is erop gericht om merken, vakbonden en NGO's de kans te geven om samen effectieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren, en merken zo te sturen in de richting van verantwoorde praktijken. Bärbel Kofler, lid van het Duitse parlement en parlementair staatssecretaris voor het Federale Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, benadrukte het belang van duidelijke en afdwingbare regels binnen een wettelijk kader, omdat dit de identificatie en implementatie van oplossingen vergemakkelijkt. "Ik kan namens mijn regering zeggen dat we vechten voor bindende regels. De overeenkomsten die bedrijven en vakbonden binden, vallen binnen dit wettelijk kader. Het is heel nuttig om concreet te zien wat er in de praktijk werkt, wat een verschil maakt voor de werknemers en hoe dat in de omgeving kan worden geïmplementeerd," zei ze.

i OECD panel talk. Credits: OECD.

Binnen dit wettelijke kader spelen overeenkomsten tussen bedrijven en vakbonden een belangrijke rol bij het verschaffen van praktische inzichten en oplossingen voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden, zoals blijkt uit initiatieven zoals die voor brandveiligheid in Bangladesh. Kofler benadrukte de bottom-up benadering, waarbij meldingen van werknemers en vakbonden over slechte arbeidsomstandigheden, met name wat betreft de ervaringen van vrouwelijke werknemers met seksuele intimidatie, hebben geleid tot de ontwikkeling van effectieve oplossingen. Het doel is nu om deze initiatieven uit te breiden, zei ze. Het komt met het besef dat het aanpakken van problemen in één deel van de toeleveringsketen bredere implicaties kan hebben. Er wordt gewerkt aan het uitbreiden van overeenkomsten en oplossingen dienovereenkomstig.

Maar volgens de Internationale Federatie voor Mensenrechten (Fidh) heeft de Raad van de EU de richtlijn voor due diligence-wet niet goedgekeurd. Volgens de Federatie is dit "een betreurenswaardige tegenslag voor de verantwoordingsplicht van bedrijven en de bescherming van mensenrechten en het milieu wereldwijd". De blokkade is grotendeels te wijten aan grote lidstaten, met name Duitsland en zeker Italië. Zoals Euractiv al eerder meldde, had de Berlijnse regering verklaard dat ze zich zou onthouden van stemming (wat gelijk staat aan een "nee") over het EU-voorstel voor due diligence-wetgeving voor bedrijven, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), die bedrijven verantwoordelijk zou stellen voor mensenrechtenschendingen in hun toeleveringsketens.

De CSDDD heeft inderdaad felle kritiek gekregen van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die beweren dat het extra administratieve lasten met zich mee kan brengen, vooral in een tijd waarin zowel de EU als de nationale regeringen de regelgeving willen stroomlijnen. Hoewel Duitsland in eerste instantie zijn steun heeft uitgesproken voor de EU-wet, heeft het ook zijn bezorgdheid geuit om een buitensporige last te voorkomen voor bedrijven, vooral die van kleine en middelgrote omvang. Met betrekking tot de rol van Italië meldde Euronews dat na Duitsland, "Italië ze (de nieuwe regels) lijkt te hebben geblokkeerd in een geheime stemming door diplomaten".

"We hebben via dit initiatief geleerd dat we door werknemers aan de beleidstafel te hebben, meer economische groei, een sterkere middenklasse en stemmen die de democratie ondersteunen en bevorderen, kunnen krijgen," Kelly Fay Rodriguez, speciaal vertegenwoordiger voor internationale arbeidszaken bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de kant van de Amerikaanse regering besprak Kelly Fay Rodriguez, speciaal vertegenwoordiger voor internationale arbeidszaken bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de inspanningen van de VS om de rechten van werknemers wereldwijd te bevorderen en oneerlijke arbeidspraktijken te bestrijden. De Amerikaanse regering beschouwt overeenkomsten tussen bedrijven en vakbonden als cruciale instrumenten in dit streven. Het historische Dindigul-akkoord om discriminatie op grond van geslacht uit te bannen, is een voorbeeld van hoe vakbonden en merken kunnen samenwerken om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, de veerkracht van bedrijven te vergroten en maatschappelijke verschillen aan te pakken. De regering van de VS ondersteunt dergelijke overeenkomsten actief en probeert ze uit te breiden, zoals blijkt uit recente initiatieven zoals het Presidentieel Memorandum over hoge arbeidsnormen.

"We hebben via dit initiatief geleerd dat we meer economische groei, een sterkere middenklasse en stemmen die de democratie ondersteunen en bevorderen, kunnen krijgen door werknemers aan de beleidstafel te hebben," beweerde Rodriguez. De VS geven de voorkeur aan overeenkomsten tussen bedrijven en vakbonden boven andere maatregelen zoals gedragscodes en audits, omdat ze erkennen dat deze effectief zijn bij het voorkomen van tragedies op de werkplek en het mondiger maken van werknemers in de hele waardeketen. Ze legde uit: "We gaan door met het implementeren van bestaande werknemerswetgeving en zetten de initiatieven van de president in daden om. Waarom doen we dat? Ten eerste weten we dat andere inspanningen niet werken. Of in ieder geval zeker niet zo effectief als deze collectieve overeenkomsten. Gedragscodes, auditing, enz. kunnen nuttige hulpmiddelen zijn, maar ze zijn niet voldoende. Ze lopen het risico van belangenverstrengeling. We kennen allemaal vreselijke voorbeelden van tragedies, een gebouw dat in brand staat of vrouwelijke werknemers die worden lastiggevallen in de waardeketen. Deze hadden gemakkelijk voorkomen kunnen worden als de stem van de arbeiders gehoord was. En niemand wil over die gevallen horen in de krantenkoppen over jouw toeleveringsketen."

OECD panel talk. Credits: OECD.

De rol en standpunten van vakbonden bij onderhandelingen over bindende overeenkomsten

Wat het perspectief van de vakbonden betreft, hebben wereldwijde industriële vakbonden deelgenomen aan onderhandelingen over verschillende bindende overeenkomsten met bedrijven in de sector, waaronder wetten over leefbare lonen, het internationale akkoord en bilaterale wereldwijde kaderovereenkomsten. Daarnaast ondersteunen ze hun aangesloten vakbonden in collectieve onderhandelingsprocessen. Voor vakbonden zijn deze bindende overeenkomsten van groot belang binnen de bredere context van industriële verplichtingen.

"Zonder wettelijke regulering zouden arbeiders nog steeds slaven zijn" Atle Høie, algemeen secretaris van IndustriALL Global Union

Atle Høie, algemeen secretaris van IndustriALL Global Union, benadrukte de cruciale rol van juridische afdwingbaarheid in industriële regelgeving. Høie merkte op: "Als we geen juridische afdwingbaarheid hebben, dan zijn er geen industriële regels. Zonder bindende overeenkomsten bevinden werknemers en werkgevers zich op verschillende planeten. Zonder overeenkomsten hebben werkgevers alle economische macht in handen en die gebruiken ze ook. Met andere woorden, zonder wettelijke regels zouden arbeiders nog steeds slaven zijn. Jaren geleden heeft de IAO verdragen opgesteld met betrekking tot het recht om zich te organiseren en collectief te onderhandelen. Dit zijn baanbrekende uitvindingen. En natuurlijk is de implementatie van deze verdragen het meest essentiële. Ze behoren tot de meest ondertekende verdragen ter wereld, dus wettelijk respecteren de meeste landen het recht om te onderhandelen, het recht om zich te organiseren. Maar de wereld laat ons zien dat er een groot verschil is tussen het ondertekenen van een document en implementatie. Veel van de landen die getekend hebben, staan nog steeds toe dat deze verdragen op hun eigen grondgebied op grote schaal worden geschonden. En er zijn maar twee dingen die implementatie kunnen afdwingen: sterke vakbonden en natuurlijk coöperatieve regeringen in de rest van de wereld."

Høie benadrukte ook het transformerende effect van bindende overeenkomsten en noemde als voorbeeld het Bangladesh Akkoord, dat de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie aanzienlijk verbeterde na de instorting van Rana Plaza. "Om maar een paar cijfers te noemen in deze periode van 11 jaar sinds de Rana Plaza gebeurtenis: IndustryALL-leden hebben direct na het incident duizenden inspecties uitgevoerd in Bangladesh. In totaal hebben ze bijna 200.000 problemen geregistreerd die verholpen moesten worden in de fabrieken die de merken produceren."

Høie vervolgt: "Vandaag, 11 jaar later, is 92 tot 93 procent van al deze problemen verholpen. Dit zou nooit mogelijk zijn geweest zonder een bindende overeenkomst. Vorig jaar zijn we erin geslaagd om te onderhandelen over een uitbreiding van het akkoord, waardoor meer landen kunnen toetreden. We hebben het opengesteld voor Pakistan en zullen het de komende zes jaar openstellen voor meer landen. En we zijn er ook in geslaagd om de reikwijdte van het akkoord uit te breiden naar meer fundamentele rechten, waaronder het recht om zich te organiseren en collectief te onderhandelen. Als er in de komende zes jaar vijf landen bijkomen, dan zijn dat vijf landen die niet geconfronteerd worden met de problemen waar Bangladesh 11 jaar geleden mee te maken kreeg."

"Ik denk dat het mes aan twee kanten snijdt. De belangen van de werkgevers moeten ook worden beschermd," Ken Loo, secretaris-generaal van de Textile, Apparel, Footwear & Travel Goods Association in Cambodja

In de Cambodjaanse textiel- en schoenenindustrie, die ongeveer 750 bedrijven telt en werk biedt aan ongeveer 800.000 mensen, is het van cruciaal belang om de beweegredenen achter het ondertekenen van overeenkomsten te begrijpen. Ken Loo, secretaris-generaal van de Textile, Apparel, Footwear & Travel Goods Association in Cambodja, benadrukt het belang van deze overeenkomsten voor zowel werkgevers als merken. In tegenstelling tot de veronderstelling dat alleen werkgevers contracten schenden, benadrukt Loo de noodzaak van eerlijkheid en bescherming van de belangen van werkgevers. "Ik denk dat het twee kanten op gaat. De belangen van de werkgevers moeten ook worden beschermd," zei hij.

OECD panel talk. Credits: OECD.

Bindende overeenkomsten zijn essentieel om eerlijkheid en verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen te garanderen. Hoewel werkgevers en vakbonden directe ondertekenaars zijn, spelen andere belanghebbenden, zoals inkopers, ook een belangrijke rol bij het handhaven van de overeenkomsten. Zij hebben veel macht in de hiërarchie van de sector en kunnen zowel werkgevers als vakbonden beïnvloeden. Bij overtredingen kunnen zowel vakbonden als fabrieken zich bijvoorbeeld tot de inkopers wenden voor een oplossing. Aanvankelijk kan er sprake zijn van scepsis en gebrek aan vertrouwen tussen de partijen, maar na verloop van tijd, naarmate de relaties zich ontwikkelen, wordt het vertrouwen in de overeenkomsten sterker. Loo onderstreept dus het belang van betrokkenheid van derden, vooral in het beginstadium van een overeenkomst, hoewel de noodzaak van betrokkenheid van derden kan afnemen en zelfs onnodig kan worden naarmate het vertrouwen en de samenwerking tussen belanghebbenden groeit.

Praktische benadering door merken van bindende overeenkomsten en due diligence in de mode-industrie

Hoe benadert PVH, een Amerikaans modebedrijf dat de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger bezit, het sluiten van dergelijke overeenkomsten en welke rol spelen ze in praktische due diligence-activiteiten? Mick Bride, senior vice president Corporate Responsibility, Global Affairs and Responsible Supply Chain bij PVH, legt uit: "Onze aanpak is recht door zee: we streven ernaar onze woorden om te zetten in daden. We ondertekenen alleen overeenkomsten als we echt van plan zijn om ons eraan te houden. We zien deze overeenkomsten als essentieel, niet als een façade van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toen we het hadden over aankomende wetgeving in de modebranche, hebben we grondig onderzoek gedaan en ontdekten we dat er zo'n 82 tot 84 specifieke wetten in het verschiet liggen. Een van onze Legal Affairs-vertegenwoordigers bij PVH maakte een opmerkelijke opmerking: "Mode wordt een gereguleerde industrie. Als we dit uitgangspunt accepteren, dan hebben bedrijven in wezen drie opties: de kwestie negeren, top-down due diligence uitvoeren of de dialoog aangaan met belanghebbenden om samen een model te ontwikkelen dat due diligence integreert in de hele toeleveringsketen en de bedrijfsactiviteiten. Vanuit ons perspectief is de laatste optie het meest effectief."

""Mode wordt een gereguleerde industrie. Als we deze premisse accepteren, dan hebben bedrijven in wezen drie opties: de kwestie negeren, top-down due diligence uitvoeren, of de dialoog aangaan met belanghebbenden om samen een model te ontwikkelen dat due diligence integreert..." Mick Bride, senior vice president Corporate Responsibility, Global Affairs en Responsible Supply Chain bij PVH

Hoe schaalbaar zijn overeenkomsten met meerdere bedrijven?

Een andere belangrijke vraag is hoe schaalbaar deze multi-company overeenkomsten zijn. IndustriALL's Atle Høie antwoordde: "Schaalbaarheid in termen van uitbreiding naar meer landen is cruciaal. Hoe meer landen we opnemen, hoe beter. Voor merken vergroten meer ondertekenaars de afdwingbaarheid. Het is in hun belang om een brede deelname te hebben. Bij overeenkomsten zoals het Bangladesh Akkoord bijvoorbeeld geldt dat hoe meer ondertekenaars we hebben, hoe groter de impact bij het opschonen van de praktijken. Deze overeenkomsten blijven nodig totdat vakbonden achterhaald zijn, ongeacht de verbeteringen in de internationale gemeenschap."

Vanuit het perspectief van de regering merkte het Duitse parlementslid Bärbel Kofler op dat "het weliswaar prijzenswaardig is dat 200 bedrijven overeenkomsten ondertekenen, maar dat het slechts 200 bedrijven zijn en niet allemaal. Het is daarom essentieel om een gelijk speelveld voor iedereen te garanderen. Het is oneerlijk dat bedrijven die zich aan de regels houden extra kosten moeten maken; bedrijven die zich wel aan de regels houden, mogen niet worden benadeeld ten opzichte van bedrijven die zich niet aan de regels houden. Consumenten moeten worden geïnformeerd zodat ze weloverwogen aankoopbeslissingen kunnen nemen. Als regeringen zijn we gekozen om regels en wetten op te stellen. Het gaat erom minimumnormen vast te stellen waar we het allemaal over eens zijn, zoals het respecteren van de vrijheid van vereniging en het naleven van de kernwaarden van de ILO. Landen die internationale overeenkomsten ratificeren, moeten deze opnemen in hun regelgeving."

Onderzoek naar strategieën voor merken om leefbare lonen te realiseren

In zijn openingstoespraak noemde Antonio Gomes, adjunct-directeur van het Directoraat Financiële en Ondernemingszaken van de OESO, ‘risk based due diligence’ en het feit dat de OESO ontoereikende lonen als een veelvoorkomend risico ziet in de wereldwijde kleding- en schoenenindustrie, die vaak niet voldoen aan de basisbehoeften van werknemers. In dit verband wierpen de opmerkingen van Høie licht op toekomstige inspanningen, met name in de kleding- en textielindustrie, waarbij de nadruk lag op het verbeteren van de juridische afdwingbaarheid en arbitragemechanismen van overeenkomsten. Hij benadrukte de recente inspanningen om te onderhandelen over aanvullende overeenkomsten, waarbij hij wees op het belang van het versterken van wettelijke mechanismen ter ondersteuning van collectieve onderhandelingen over lonen in verschillende landen.

De essentie van deze overeenkomsten is dat merken de financiële verantwoordelijkheid op zich nemen voor loonsverhogingen die voortvloeien uit nationale collectieve arbeidsovereenkomsten, waarmee ze een deel van de verantwoordelijkheid die ze eerder hadden gedelegeerd, terugwinnen. "Onlangs hebben we met een paar merken een overeenkomst gesloten over juridisch bindende mechanismen om collectief te onderhandelen over lonen in landen waar dat een resultaat zal worden. Het hele punt van deze overeenkomst is dat het merk de laatste financiële verantwoordelijkheid neemt voor alle verhogingen die via een nationale collectieve arbeidsovereenkomst tot stand komen. En dit is belangrijk, want op deze manier nemen merken een deel van hun verantwoordelijkheid terug die ze bewust weggaven toen ze hun eigen structuur creëerden. Het gaat erom dat economische machten de verantwoordelijkheden terugnemen waar ze vanaf wilden." Een onderhandeling die een belangrijke stempel zou kunnen drukken op het landschap van de sector.

OECD forum. Credits: OECD.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.