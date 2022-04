Voyar la Rue B.V. failliet verklaard

Het moederbedrijf van het Amsterdamse kledingmerk Voyar la Rue, Voyar La Rue B.V., is failliet verklaard op 26 april 2022, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Als curator is Laura Pordon aangesteld.

Het faillissement betreft alleen de bv Voyar La Rue B.V.. De bv Voyar La Rue Stores B.V. is er niet bij betrokken, zo blijkt uit de officiële documenten. Meer informatie is op dit moment nog niet beschikbaar. Pordon geeft telefonisch aan dat ze pas recent is aangesteld als curator in de zaak.

Het Nederlandse dameslabel startte in 2014 als merk dat statement T-shirts en sweaters verkocht. Inmiddels is de kledingcollectie uitgegroeid tot 200 stuks per seizoen. In 2020 werd ook een eigen schoenenlijn toegevoegd aan het aanbod. Het merk is bij 70 verkooppunten in Nederland en België te vinden.