Vrije handel in aandelen Dr Martens start morgen; zo verliep de beursintroductie

Op vrijdag werd het geliefde schoenenmerk Dr Martens geïntroduceerd op de beurs. Vanaf morgen worden de aandelen vrij verhandeld. Hoe verging het het bedrijf de afgelopen dagen op de London Stock Exchange?

Dr Martens had zijn primaire emissie geprijsd op een bedrag tussen 330 en 370 pence (omgerekend 3,74 tot 4,20 euro) per aandeel. De initiële biedprijs kwam uit op 370 pence, waardoor Dr Martens de beursdag begon met een marktkapitalisatie van ongeveer 3,7 miljard pond (4,2 miljard euro). Onmiddellijk na de introductie was er een stijging te zien van ongeveer 17 procent. Dr Martens sloot de beursdag af met een aandelenprijs van 450 pence (omgerekend 5,11 euro).

In totaal werd 35 procent van het aandelenkapitaal (350 miljoen aandelen) van Dr Martens aangeboden, met een totale biedingsomvang van 1,295 miljard pond. De opbrengst voor Permira, het bedrijf dat Dr Martens sinds 2014 in beheer heeft, ving daarmee 1,29 miljard pond (omgerekend 1,47 miljard euro). Daarop werd besloten om nog eens 52,5 miljoen aandelen aan te bieden.

Onder de hoede van Permira is er bij Dr Martens geïnvesteerd in ‘professionalisering, operationele activiteiten en het benadrukken van het direct-to-consumer kanaal. Het merk heeft 130 eigen winkels, maar verkoopt ook door middel van wholesale, concessies en franchisers. Alles bij elkaar leverde Dr Martens in 2020 een omzet van 672,2 miljoen pond op, omgerekend zo’n 745 miljoen euro. De omzet steeg in het boekjaar met 18 procent. Op 11 januari werd aangekondigd dat Dr Martens een beursgang voorbereidde.