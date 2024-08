Vroege vogels, last-minute shoppers en stilte: Dit merken retailers van het warme weer

De temperaturen in Nederland stijgen. Mensen gaan naar het strand of naar het zwembad voor verkoeling. FashionUnited is nieuwsgierig, hoe doen onze lokale winkels het op dit moment? Verkopen ze meer of zijn de kassalades stil?

CJ, manager van mannenmodewinkel Luna Clothing in Arnhem

“We verkopen meer zomerartikelen nu het lekker weer is," zegt CJ, manager van de mannenmodewinkel Luna Clothing in Arnhem. Hij voegt toe: "Klanten kopen vooral in de vroege ochtend wanneer het wat koeler is of willen nog last-minute aankopen doen. De belangrijkste producten die nu de toonbank overgaan zijn shirtjes, korte broeken, zwembroeken, zonnebrillen en zomergeurtjes."

Fabienne Tran, CEO van multibrandstore Divali in Alkmaar

"Mensen hebben weer zin om te winkelen," vertelt Fabienne Tran, de CEO van Divali in Alkmaar. "Vooral als het lekker weer is zijn mensen sneller geneigd iets nieuws te kopen, zoals een topje voor een etentje of zwemkleding om te dragen naar het strand.”

De tekst gaat door onder de afbeelding.

Beeld ter illustratie. Volgens Fabienne Tran, CEO van multibrandstore Divali in Alkmaar, zijn mensen sneller geneigd te shoppen als het lekker weer is. Credits: Pexels door Gustavo Fring.

Er is één opvallende doelgroep die last-minute aankopen doet in Divali: “Vooral mannen lopen de winkel binnen voor een zwembroek en gaan daarna meteen naar het strand."

Jan Diebels, eigenaar van mannenmodewinkels Dedicated Fashion en Daily Fresh in Nijmegen

Jan Diebels, eigenaar van mannenmodewinkels Dedicated Fashion, Daily Fresh en het breigoed-merk Saint Steve, benadrukt dat de retailsector een uitdagende moderne tijd kent. "Na 24 jaar in de retail kan ik vertellen dat het vak complexer is geworden. De seizoenen zijn veranderd, de zomer begint later en duurt langer. Verkopen is hogere wiskunde geworden. Nu meer dan ooit is het essentieel om te weten wie je klanten zijn zodat je ze effectief kunt bereiken."

Diebels vindt klantendata cruciaal om zo effectief mogelijk in te spelen op wat klanten waar en wanneer willen. "We hebben 25.000 klantenkaarthouders en analyseren hun aankoopgedrag om snel te reageren op hun behoeften. Als we bijvoorbeeld weten dat iemand vorig jaar een winterjas heeft gekocht, kunnen we hen direct benaderen via onze nieuwsbrief als de nieuwe collectie binnenkomt. Mijn advies aan ondernemers: gebruik klantendata om beter te communiceren met je klanten."

Barbara van Leyen, eigenaresse van damesmodeketen Tally Ho in Noord-Holland

Tally Ho-eigenaresse Barbara van Leyen merkt dat het filiaal in Amsterdam rustiger is dan haar andere vestigingen. “In toeristische gebieden zoals Alkmaar, Bergen en Egmond aan Zee zien we vooral 's ochtends en in het weekend meer toeristen, maar in Amsterdam merken we juist dat onze klanten op vakantie zijn. Hier hebben we meer een buurtfunctie."

Betties Creative Casuals eigenaresse Jeannette Perdon in Groningen

Jeannette Perdon van Betties Creative Casuals vindt het rustig in de winkelstraten. "Als het heel warm is loopt niemand een winkel binnen," merkt ze op.

Een uitdaging voor lokale winkels is volgens Perdon deze zomer ook de concurrentie met buitenlandse webwinkels. "Mensen moeten stoppen met online winkelen bij webwinkels waar je de kleding al na één wasbeurt kunt weggooien," zegt ze. “Veel winkels in winkelstraten moeten hierdoor sluiten. Voor veel winkels in winkelstraten is de concurrentie met goedkope webwinkels nu het probleem."