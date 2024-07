Hoe inkopers SS25 bestellen: multi-brandstore Divali

Het inkoopseizoen is voor iedere retailer een puzzel. Op welke merken wordt ingezet, hoeveel budget is er beschikbaar over het algemeen en per merk, op welke trends wordt ingezet. FashionUnited spreekt inkoper en CEO Fabienne Tran van multi-brandstore voor dames-, heren- en kinderkleding Divali Alkmaar.

Hoe is het afgelopen seizoen geweest?

“In Nederland is het weer onvoorspelbaar. Eigenlijk hoop je dat het lekker weer is, zodat je zomer spullen kan verkopen. Maar dat weer zit er [op het moment van spreken, red.] nog niet echt in. Dus het is wel een pittig seizoen voor de meeste retailers en dan voornamelijk voor de kinderbranche. Ook omdat wij ons voornamelijk bij de kinderen erg focussen op de zwemkleding. Maar zodra het nog geen strandweer is, dan wordt dat nog niet gekocht.”

Wat zijn jullie huidige toppers?

“We proberen eigenlijk een totaalpakket neer te zetten in de winkel. Maar bij ons komen ze wel veel voor de zwemkleding in de zomer, bijpassend met shirts bijvoorbeeld. Dus we letten met de inkoop op dat we echt setjes kopen. Korte broeken met de shirtjes of een trui met de joggingbroek. Wat je gelijk als set kan verkopen aan de klant. De klant hoeft dan niet meer te zoeken van ‘wat past er nou bij.’”

Wat gaat u minder bestellen voor SS25?

“Zomerjassen. Dat is iets waarvan we merken dat het niet echt heel noodzakelijk is voor een zomercollectie. Mensen pakken toch wel wat sneller gewoon een vest of een trui. En dan vinden ze een zomerjas niet echt noodzakelijk.”

Hoe gaat jullie voorbereiding voor het nieuwe seizoen?

“We kijken altijd per merk naar de doorverkoop. Dus we maken vooraf een doorverkoop- of inkoopanalyse. Daarbij letten we op zaken zoals kleur, maat en welke modellen en kwaliteiten het beste verkopen per merk. Dit doen we voor dames-, heren- en kinderkleding afzonderlijk, omdat elk merk zich op een andere doelgroep richt. Het ene merk is bijvoorbeeld gericht op stoere tienerjongens, terwijl een ander merk meer geschikt is voor jongere jongens.”

“Daarnaast baseren we onze beslissingen niet alleen op harde cijfers, maar ook op wat we in de winkel zien. Ik ben zelf regelmatig in de winkel aanwezig om te observeren waar klanten naar kijken en om feedback te vragen. Als een bepaalde kleur, zoals rood, niet goed verkoopt en klanten dit ook aangeven, vraag ik waarom ze die kleur of dat model niet mooi vinden. Het is dus een combinatie van cijfers en directe klantfeedback die onze inkoopbeslissingen bepaalt.”

Hoe stelt u een budget samen en is de verhouding inkoop-bijkoop?

“Ik kijk echt naar de doorverkoop per merk. Als ik zie dat een merk minder goed heeft verkocht, analyseer ik de verkoopcijfers, inclusief de cijfers van de uitverkoopperiode. Op basis hiervan pas ik het budget aan. Voor merken die minder goed hebben gepresteerd, verlaag ik het budget. Voor merken die snel verkopen, verhoog ik het budget. Dus we passen het budget aan per merk.

Voor bijkoop houden we rekening met verschillende factoren. We hebben merken die snel kunnen leveren, zelfs binnen een maand of een week. Dit zijn merken zoals Hidden Hills en LA Sisters die snel inspelen op trends. Daarom zorg ik ervoor dat er altijd budget beschikbaar is voor extra inkopen tijdens het seizoen.

Daarnaast werken sommige merken met ruilingen. Dit betekent dat we items die minder goed verkopen, kunnen ruilen voor beter verkopende items. Merken zoals Josh V, Nikkie en Alix the Label zijn hier goed in. Dit betekent dat we soms extra inkopen doen om gebruik te maken van deze ruilmogelijkheden.

We zorgen er dus altijd voor dat het inkoopbudget niet volledig is uitgeput, zodat er ruimte is voor extra aankopen.”

Het aankomende inkoopseizoen draait om SS25. Waar haalt u inspiratie vandaan?

“We gebruiken altijd social media, zoals Instagram en TikTok. Vooral TikTok is heel belangrijk, met name voor de jongere doelgroep. Trends op TikTok gaan supersnel, en als iets populair wordt, zie je dat direct terug in de verkoop. We houden dit dus goed in de gaten, zowel voor kortetermijnmerken als voor het volgende seizoen.

Daarnaast kijk ik naar welke klanten de winkel bezoeken en luister ik naar hun feedback. Ik let ook op wat ze zelf dragen. Ik vraag altijd aan klanten of ze nog leuke merken kennen die wij nog niet hebben. Zo blijven we altijd op de hoogte van wat in de mode is en wat klanten graag willen zien in onze winkel.”

Merken in het midden tot hoog segment, zoals Stone Island, Parajumpers, Diesel, Josh V en Nikkie, behoren tot jullie portfolio. Is er ruimte voor andere merken?

“We werken al heel lang samen met veel vaste merken, sommige al twintig jaar. Toch willen we altijd vernieuwing brengen. Dus als er een merk op ons pad komt dat we leuk vinden en goed bij ons past, zeggen we daar zeker geen nee tegen en maken we ruimte in ons assortiment.

Toevallig krijgen we binnenkort het merk Les Deux voor kinderen binnen. Dat is een vernieuwend en leuk merk waarvan wij denken dat het goed bij ons past. We hebben er dan ook budget voor vrijgemaakt en het al ingekocht voor de lente-zomercollectie van 2025.”

Is er een les die u uit de afgelopen seizoenen meeneemt naar het komende seizoen?

“We zijn tevreden met de meeste dingen die we nu inkopen omdat ze goed bij ons passen. Het enige dat we gaan veranderen, is dat we minder zomerjassen gaan inkopen. Verder gaan we sommige trends die steeds populairder worden, extra in ons assortiment opnemen. Er zijn geen producten die we helemaal uit onze collectie halen.

Zijn er trends waar meer vraag naar was vanuit de klant, die jullie hebben ingekocht?

“Ja, zeker. Qua kleuren merken we dat er veel vraag is naar beige, naast de felle kleuren die we al hebben. We focussen op een mix van kleurrijke prints en goede basics zoals zwart en grijs. Ook qua materialen zien we dat klanten niet alleen meer voor katoen kiezen, maar ook veel vragen naar badstof, linnen en wafelstof.

Daarnaast gaan we meer aandacht besteden aan kleding voor bruiloftsgasten. Niet aan trouwjurken, maar aan mooie jurken voor de gasten. Na de coronatijd worden er weer meer bruiloften gehouden, dus daar willen we meer op inspelen.”