Waarom doet sourcing nog steeds pijn?

De schetsen zijn klaar, de deadlines zijn strak en het vertrouwen is gesteld in een nieuwe leverancier. In het begin overheerst optimisme. Maar al snel dient de realiteit zich aan. Offertes laten op zich wachten. Proto’s slepen zich voort. Stoffen worden verkeerd geïnterpreteerd. Leverdata schuiven op. En soms is wat uiteindelijk aankomt niet wat er besteld is.

Dit is de dagelijkse realiteit van sourcing. Als het goed gaat, is het een genot: een naadloze samenwerking die vertrouwen opbouwt, op tijd levert en creativiteit stimuleert. Gaat het mis, dan is het pure pijn: gemiste lanceringen, beschadigd vertrouwen en eindeloos brandjes blussen. De waarheid is dat de meeste inkopers elk seizoen opnieuw gevangen zitten tussen deze twee uitersten.

1. De communicatiekloof

Slechte communicatie vormt de kern van veel sourcingproblemen. Leveranciers beloven te veel en leveren te weinig, verdraaien feiten of blijven stil tot het moment waarop ingrijpen te laat is. Wanneer tijdlijnen uitlopen, zijn inkopers bezig antwoorden achterna te jagen in plaats van collecties te managen. In een industrie die draait op vertrouwen en timing is een gebrek aan duidelijkheid meer dan lastig, het ondermijnt direct de relatie.

2. Snelheid & responsiviteit

Mode is snelheid. Toch bewegen leveranciers vaak traag. Offertes voor nieuwe projecten laten weken op zich wachten. Proto- en stofontwikkelingen rekken eindeloos. Leveringen verschuiven zonder aankondiging. Voor inkopers die werken met strak geplande kalenders is vertraging op vertraging niet alleen frustrerend, het doet pijn.

3. Technische competentie

Weinig zaken frustreren inkopers meer dan leveranciers die technische kennis missen. Van een verkeerd begrip van stoffen tot onduidelijke testprocedures: een gebrek aan expertise leidt tot vertragingen en risico’s. Kwaliteitsborging (QA) voelt regelmatig geïmproviseerd en T&A-planningen zijn inconsistent. In plaats van te kunnen vertrouwen op de kennis van een partner, zijn inkopers bezig fabrieken de basisprincipes uit te leggen.

4. Innovatie & ideeën

Goede leveranciers denken mee en brengen ideeën in, nieuwe stoffen, creatieve fournituren en design-input die een collectie naar een hoger niveau tillen. Toch blijven veel partijen reactief en wachten ze af tot instructies binnenkomen. In een markt waarin onderscheidend vermogen cruciaal is, maakt een gebrek aan innovatie de samenwerking transactioneel in plaats van inspirerend.

5. Compliance & waarden

Audits en certificeringen vormen de basis. Toch blijven inkopers zich afvragen: vermijdt deze leverancier daadwerkelijk kinderarbeid? Worden werknemers eerlijk behandeld? En worden fouten openlijk erkend, of onder het tapijt geschoven?

De consument van vandaag houdt merken steeds nadrukkelijker verantwoordelijk. Dat betekent dat inkopers het risico dragen wanneer een leverancier faalt. Wanneer waarden niet op elkaar aansluiten, verandert een samenwerking snel van prettig in problematisch.

6. Minimumaantallen & flexibiliteit

Starre MOQ’s en MCQ’s staan innovatie vaak in de weg. Inkopers willen concepten testen, kleinere oplages draaien of snel inspelen op marktsignalen. Wanneer fabrieken hierin geen flexibiliteit tonen, stokt vernieuwing nog voordat die kan beginnen. Een partnerschap zou exploratie moeten faciliteren, geen barrières opwerpen.

7. Vertraging in verschepingen

Late leveringen behoren tot de meest schadelijke pijnpunten binnen sourcing. Zelfs wanneer productie op tijd gereed is, kunnen gemiste afvaarten, gebrekkige documentatie of zwakke logistieke afstemming voor vertraging zorgen. Voor inkopers betekent dit niet alleen gemiste verkoopkansen, maar ook verstoorde voorraadposities, omzetverlies en druk op afspraken met retailers. In de huidige, sterk tijdgedreven modecyclus staat een vertraagde zending vaak gelijk aan een verloren seizoen.

8. Verantwoordelijkheid

Het scherpste pijnpunt van allemaal is verantwoordelijkheid (accountability). Elke inkoper kent de frustratie van het ontvangen van een verkeerd product, gevolgd door een leverancier die elke vorm van verantwoordelijkheid afwijst. Fouten maken is menselijk, verantwoordelijkheid nemen is bepalend voor vertrouwen. Een leverancier die fouten verbergt, reduceert een partnerschap tot damage control.

9. De ‘honey trap’

Een van de meest schadelijke en minst besproken inkooppraktijken is wat veel inkopers ervaren als de ‘honey trap’. Om een eerste order binnen te halen, verlagen sommige leveranciers bewust hun prijzen door marges tot onder duurzame niveaus te drukken. Dit kan op korte termijn aantrekkelijk lijken, maar creëert valse verwachtingen en legt de basis voor een economisch scheve relatie.

Idealiter werken leveranciers volgens heldere principes. Hogere volumes kunnen lagere marges rechtvaardigen, terwijl kleinere of complexere orders hogere marges vereisen, en deze logica hoort vanaf dag één transparant gedeeld te worden. Wanneer prijsstelling eerlijk en principieel is, ontstaat vertrouwen. Is dat niet het geval, dan is teleurstelling onvermijdelijk.

Hier kruisen verantwoordelijkheid en kostentransparantie elkaar. Wanneer prijsafspraken, eigenaarschap en verantwoordelijkheden vanaf het begin helder zijn, ontstaan veel sourcing-pijnpunten simpelweg niet.

Pijn of plezier – de keuze is reëel

Bij Cortex is deze toekomst geen theoretisch concept, maar dagelijkse praktijk. Onze merchandisers, QA-teams en productiemedewerkers werken al tientallen jaren samen en hebben diepgaande expertise opgebouwd op het gebied van kwaliteitscontrole, inspectie, logistiek, financiën, accountmanagement, sourcing van stoffen, design & development, productontwikkeling en merchandising. Deze continuïteit zorgt voor afstemming, snelheid, verantwoordelijkheid en technische diepgang in elke fase van de toeleveringsketen.

Voor inkopers die genoeg hebben van wrijving, brandjes blussen en onzekerheid, biedt Cortex een andere ervaring – gebouwd op stabiliteit, transparantie, responsiviteit en langdurige partnerships.

Bent u op zoek naar minder sourcing-pijn en samenwerkingen die écht werken, dan nodigen wij u uit om te ontdekken hoe partnerschap met Cortex voelt.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Men of Orange, een in Nederland gevestigd bedrijf dat merken wereldwijd verbindt met fabrikanten en productiepartners.

