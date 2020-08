Waarom luxe merken hun pijlen richten op Shanghai

De eerste gevallen van Covid-19 werden in China ontdekt, en dat is uitgerekend ook waar nu vele luxe modemerken hun geluk zijn gaan zoeken. De reden daarvoor is vrij simpel: voor een deel heeft het herstel al plaatsgevonden in China, ook al zijn de meningen daarover verdeeld. Peking is bijvoorbeeld nog half in rouw, maar uit Hongkong kwamen al heel vroeg positieve signalen. Sommige luxe modehuizen zagen vanaf mei een omzetstijging van 22 procent. China, het eerste land dat werd getroffen door het coronavirus, is ook het eerste land dat de epidemie in bedwang heeft weten te houden, waarmee het automatisch een voorsprong heeft op andere landen. Ook in de ogen van de luxe sector.

De Chinese consument heeft zijn liefde voor mode en luxe niet verloren. Omdat Chinese consumenten momenteel niet in het buitenland terecht kunnen, kopen ze deze momenteel lokaal. Jonge Chinese consumenten winkelen bovendien graag online. De zorgen die wij in Europa hebben bij kostbare digitale aankopen, bestaan niet in China, waar bijna de helft van de klanten onder de dertig jaar oud is.

Luxe modemerken willen daarom meer dan ooit profiteren van deze opleving in China, waar een heel belangrijke markt ligt. Volgens de Boston Consulting Group (BCG) zal de Chinese markt tegen 2025 ongeveer 162 miljard euro waard zijn en 41 procent van de totale omzet van de sector vertegenwoordigen, terwijl het ook nog eens voor bijna 75 procent bijdraagt aan de wereldwijde groei. En aangezien Chinese consumenten voorlopig niet zonder risico naar Europa of de Verenigde Staten kunnen reizen, komen de modehuizen naar hen toe. Shanghai - de economische hoofdstad van China - lijkt de modehuizen de beste, meest logische keuze voor alle grote fysieke evenementen.

Een van de meest belangrijke culturele gebieden in Azië

Richemont zal van 9 tot 13 september voor het eerst de nieuwe producten van onder meer Baume & Mercier, Cartier laten zien in het West Bund Art Center in Shanghai. Toegang tot dit evenement is alleen op uitnodiging en zo kunnen professionals, media, klanten, detailhandelaren, en liefhebbers van horloges de collecties zien.

Op 6 augustus vond de Louis Vuitton-herenshow SS21 plaats in Shanghai. Deze show werd door het modehuis aangekondigd als ‘het grootste succes om tot een nieuwe werkwijze komen’. Christian Dior wierp ook zijn blik op China. Het Parijse modehuis kondigde de tentoonstelling Christian Dior: Designer of Dreams aan, die te zien zal zijn van 28 juli tot 4 oktober in het Long Museum West Bund in Shanghai. Daar worden 250 haute couture-jurken tentoongesteld en zijn ook illustraties te zien van René Gruau, Christian Bérard, evenals werken van prestigieuze Chinese kunstenaars.

Op dezelfde locatie toonde Chanel vorig jaar de tentoonstelling Mademoiselle Privé. Het is geen toeval dat de keuze regelmatig valt op het Long Museum West Bund: het is een gigantische tentoonstellingshal in het zuiden van de stad gelegen aan de rivier, en ook nog eens heel gemakkelijk toegankelijk. Deze hal, waarvan de hoofdhal werd gebruikt als hangar op de oude Longhua Airport, werd vernieuwd na de Wereldtentoonstelling van 2010. Het is nu een van de meest aantrekkelijke epicentra ter wereld op het gebied van hedendaagse kunst en de stad is van plan een van de belangrijkste culturele districten in Azië te worden. Deze ambitie wordt ondersteund door de interesse van luxe merken en zou binnenkort zomaar werkelijkheid kunnen worden.

