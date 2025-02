Wat inkopers meenemen uit Berlijn

Berlijn heeft eindelijk zijn plek veroverd in de drukke kalender van internationale modeweken. Naast redacteuren van toonaangevende modetijdschriften zoals Dazed Korea, Hypebeast en I-D prijzen ook inkopers uit Londen en Parijs de collecties. Ze reageren op de uitnodiging van de branchevereniging Fashion Council Germany, mede-organisator van de Berlin Fashion Week (BFW). Maar wat drijft de drukbezette inkopers ertoe om naar de Duitse hoofdstad te reizen en wat nemen ze mee? De Parijse retailer Elevastor en de Londense winkels Machine-A en Alta Store geven een kijkje.

Berlijn: Groot podium voor kleine merken

De BFW lijkt een positieve indruk te hebben achtergelaten bij haar gasten, vooral bij degenen die voor het eerst aanwezig zijn. Het strakke, maar overzichtelijke programma van de modeweek (van vrijdag 31 januari tot en met maandag 3 februari) biedt inkopers voldoende tijd om zich te verdiepen in de verschillende merken, aldus Stavros Karelis. Berlijn is een goede plek om "iets nieuws en fris te ontdekken dat je elders niet echt vindt," zegt de oprichter van Machine-A, die met zijn concept store bekend werd om opkomend talent en zich ontwikkelde tot een gevestigd adres in Londen. Luxemerken zoals Jil Sander behoren nu net als high-end streetwear van Martine Rose en experimentele merken zoals Kiko Kostadinov tot het assortiment.

Machine-A Flagship in London Credits: Machine-A

In de buurt van Machine-A, in de bruisende wijk Soho, bevindt zich ook het jonge winkelconcept Alta. Sinds 2021 tonen de vijf onafhankelijke ontwerpers achter de winkel niet alleen hun eigen creaties, maar ook maandelijks nieuw talent met unieke stukken op het gebied van accessoires en experimentele damesmode.

Timna Weber is een van de medeoprichters van Alta. Ze is enthousiast over het programma in Berlijn: "De BFW creëert een balans tussen gevestigde en opkomende merken. Het zorgt ervoor dat kleinere merken zichtbaar worden, die anders over het hoofd zouden worden gezien bij drukkere shows zoals in Parijs of Londen," vat ze samen. "Hier heb je het gevoel dat de toekomst zich ontvouwt. Ik kan niet wachten om te zien waar deze ontwerpers naartoe gaan."

Merken zoals GmbH en Marie Lueder, die in Berlijn tot de grote namen behoren, krijgen simpelweg meer aandacht in de Duitse hoofdstad. Beide tonen hun collecties ook in modemetropolen zoals Parijs en Londen, waar ze zich naast modehuizen zoals Burberry, Louis Vuitton en co. moeten staande houden om in de schijnwerpers te staan.

De Alta Store-oprichters voor hun winkel Credits: Alta Store

In Berlijn behoren ze tot de hoogtepunten voor inkopers en staan ze ook op het orderformulier van Karelis. Hij had GmbH al eerder in zijn assortiment en kijkt uit naar een nieuwe samenwerking. Momenteel vertegenwoordigt Machine-A het Berlijnse merk Ottolinger, naast de Herzogenaurachse sportartikelenfabrikanten Adidas en Puma als samenwerkingspartners voor respectievelijk Song for The Mute en Coperni.

Weber heeft ondertussen Lueder in het vizier. Ze denkt ook dat Lou de Bètoly en Andrej Gronau goed zouden passen in het assortiment van de Alta Store. De winkel richt zich op een mix van stoerheid, verfijning, vakmanschap, bewust design en speelsheid. Juist omdat Weber in Oostenrijk is opgegroeid, is ze altijd op zoek naar opkomende Duitstalige merken. Momenteel voert de winkel al het Duitse sieradenmerk Mussels and Muscles en de Oostenrijkse merken Not Yet FYI, Güç, Rendl en Timna Weber, het gelijknamige label van de medeoprichter van de winkel. Daarnaast zullen binnenkort ook producten van het Oostenrijkse damesmodemerk Christina Seewald worden opgenomen in het assortiment.

Een kijkje in de Alta Store in Londen Credits: Alta Store

Berlijnse merken in ontwikkeling

Naast de bekende namen maken ook lokale helden zoals Sia Arnika, Richert Beil en Marke indruk in Berlijn. Vooral terugkerende gasten zoals Karelis, die al voor SS25 in Berlijn was, zijn blij met de ontwikkeling die deze opkomende merken doormaken.

Niet alleen de merken, ook de modeweek zelf ontwikkelt zich positief. Mahana Walker was drie jaar geleden voor het laatst te gast en merkt een duidelijke verandering. "Het is in veel opzichten verbeterd," vat de Creative and Commercial Executive van Elevastor samen. De hybride Parijse concept store zet in op merken zoals Avavav, Collina Strada en Ottolinger, die de harten van Gen Z sneller doen kloppen en geen gendergrenzen kennen. Ook de opkomende Oostenrijkse ontwerpster Florentina Leitner behoort tot het assortiment.

Geselecteerde designerstukken in de winkel Credits: Elevastor Paris

Walker zag ook de ontwikkeling van de talenten en een grote interesse van mensen met diverse achtergronden. "Positief verrast" was Walker vooral door Haderlump. Het merk toonde in een S-Bahn-depot een collectie vol asymmetrische snits en nieuwe silhouetten, die zich bezighouden met reizigers uit een andere tijd.

Een zekere diversiteit miste ze echter wel in het design en de storytelling van de merken, tenminste als het gaat om "de essentie van de stad". "De Berlijnse scene heeft veel te vertellen, maar het voelt alsof het vertellen van verhalen een beetje wordt onderdrukt."

Credits: Elevastor Paris

Die mening werd echter niet door iedereen gedeeld. Weber prees vooral de "geweldige locaties", het community-gevoel en de verbinding met de stad, die ze onder andere ervoer bij de show van de Française Lou de Bètoly in een vervallen Berlijnse balzaal. Zo herontdekte ze de licht vervallen ruimte met afbrokkelende muren in de stofmanipulaties van de stukken.

"Je voelt het unieke DNA van Berlijn in elke show en ziet de geschiedenis en architectuur die zich weerspiegelt in de collecties. Door het goede gebruik van de vele ruimte in de stad, voelde elke locatie krachtig, massief en onmiskenbaar."

FashionUnited werd door de FCG uitgenodigd naar Berlijn.