Wat is er aan de hand bij Boohoo? Spionageclaims terwijl strijd in de directiekamer voortduurt

De afgelopen maanden waren op zijn zachtst gezegd turbulent voor Boohoo. Vorige week leken de zaken echter tot een hoogtepunt te komen toen er beschuldigingen van spionage opdoken bij de Britse fast-fashiongigant.

Volgens een bericht van krant The Times zouden drie huidige en voormalige leidinggevenden van Boohoo het slachtoffer zijn van stalking en surveillance. De vermeende spionage zou gepleegd zijn tegen medeoprichter en uitvoerend voorzitter Mahmud Kamani, CEO Dan Finley en voormalig CEO John Lyttle.

De aantijgingen kwamen aan het licht nadat het bedrijf de Information Commissioner’s Office (ICO) op de hoogte had gesteld van een gerelateerd incident buiten het hoofdkantoor in Manchester. Het rapport werd bevestigd door de ICO in een verklaring aan de pers, waarin stond: "We kunnen bevestigen dat Boohoo Group ons op de hoogte heeft gesteld van zorgen over de ontdekking van bewakingsapparatuur buiten het hoofdkantoor."

In een recentere update meldt de BBC nu dat de politie in Manchester en Kent de beschuldigingen onderzoekt, waarbij de politie van Greater Manchester aan de media verklaarde dat ze onderzoek deed naar beschuldigingen die "gepaard gaan met ernstige stress". Tot nu toe zijn er geen arrestaties verricht. De politie van Kent zei ondertussen dat ze "onderzoek doet naar gemelde stalking, waaronder op locaties in het gebied van Sevenoaks". Ze voegden eraan toe: "Het onderzoek loopt nog en er zijn geen arrestaties verricht."

Frasers ‘vastbesloten om Boohoo's Business Review te verstoren’

Het nieuws komt te midden van een aparte, aanhoudende bestuursstrijd tussen Boohoo en zijn meerderheidsaandeelhouder, Frasers Group, die een overname van het bedrijf nastreeft sinds Boohoo medio oktober een herziening van de bedrijfsvoering aankondigde. Het was daarna dat Lyttle terugtrad als CEO, waarna Finley in de daaropvolgende weken tot zijn opvolger werd benoemd.

Vanaf het begin uitte Frasers echter zijn afkeuring over de stap en riep in plaats daarvan op om zijn eigen oprichter, Mike Ashley, te benoemen tot nieuwe CEO van Boohoo, een verzoek dat Boohoo uiteindelijk afwees. Sindsdien hebben de twee een reeks publieke opmerkingen naar elkaar gemaakt; Boohoo bekritiseerde Frasers voor het handelen in zijn "eigen commerciële belang", terwijl Frasers de "leiderschapscrisis" bij zijn branchegenoot bleef bekritiseren.

In de meest recente ontwikkeling van de saga heeft Boohoo nu ook een stemadvies opgemerkt van Institutional Shareholder Services (ISS), een onafhankelijk proxy-adviseur, die aandeelhouders heeft aangespoord om te stemmen tegen resoluties die zullen worden gepresenteerd op een aanstaande Algemene Vergadering, die Frasers eerder in november bijeenriep. Naast de voorgestelde benoeming van Ashley heeft de groep ook gevraagd om herstructureringsexpert Mike Lennon tot directeur te benoemen.

Volgens de ISS en Boohoo's daaropvolgende melding bij de toezichthouder heeft Frasers "een oppervlakkige kijk op de prestaties en geen concrete plannen voor veranderingen" geboden, waarbij zowel Ashley als Lennon ook "reële belangenconflicten" zouden hebben, wat leidt tot de conclusie dat een bestuurswisseling bij Boohoo "niet gerechtvaardigd" is.

Boohoo zei dat de aanbeveling in lijn was met de eerder genoemde redenen voor het vertrouwen van investeerders, waaronder het "geloofwaardige plan om waarde te ontsluiten en te maximaliseren". Het verklaarde verder dat Frasers "vastbesloten leek om Boohoo's Business Review te verstoren en het bedrijf te destabiliseren", terwijl Boohoo zelf "geen opzettelijke confrontatie met Frasers zocht".

In een verklaring zei Dan Finley, CEO van Boohoo: "Ik geloof dat de groep fundamenteel ondergewaardeerd is. Er is geen twijfel dat er enorme kansen zijn voor de groep en ik ben vastbesloten om terug te keren naar een disruptief en to toonaangevend bedrijf in de branche. Samenwerkend met Tim [Morris], onze onafhankelijke niet-uitvoerende voorzitter, onder toezicht van onze onafhankelijke raad van bestuur, ben ik volledig gefocust op het creëren van maximale waarde voor, en het beschermen van de belangen van, alle aandeelhouders."