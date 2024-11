Boohoo bekritiseert Frasers voor het focussen op 'eigen commerciële belangen'

In de nieuwste ontwikkeling in het geschil tussen Boohoo Group en Frasers Group, bekritiseert Boohoo Mike Ashley's Frasers Group voor het handelen "uit eigen commerciële belangen" en zich "uitsluitend richten op de waarde van haar investering".

Samenvatting Boohoo beschuldigt Frasers Group van handelen uit eigenbelang, gericht op eigen investeringswaarde.

Boohoo wijst Frasers' verzoek om zeggenschap af en benadrukt eigen strategie voor maximalisatie aandeelhouderswaarde.

Mahmud Kamani, grote aandeelhouder, bevestigt geen overnameplannen en ondersteunt Boohoo's standpunt.

In reactie op de brief van Frasers van 6 november, bevestigt Boohoo haar toewijding aan de strategie die begin oktober werd gelanceerd, waarmee ze de aandeelhouderswaarde wil maximaliseren door opties voor de belangrijkste divisies van de groep te bekijken, wat mogelijk kan leiden tot een opsplitsing van haar portfolio.

Nadat het verzoek om Ashley te benoemen tot CEO van Boohoo werd afgewezen, eist Frasers goedkeuring van de aandeelhouders voordat activa van de groep werden verkocht, met het argument dat een dergelijke stap "zou worden ondernomen vanuit een positie van zwakte".

Boohoo benadrukt dat Frasers aandeelhouder is van directe concurrenten van haar eigen merken, en dat haar raad van bestuur het "volstrekt ongepast acht dat Frasers haar aanzienlijke aandelenbelang in Boohoo en andere Britse retailers probeert te gebruiken om haar eigen commerciële belangen te bevorderen" ten koste van andere aandeelhouders.

Medeoprichter van Boohoo bevestigt geen intentie tot bod

Met betrekking tot het verzoek van Frasers om vertegenwoordiging in de raad van bestuur, onderstreept Boohoo de normen die het van de groep verwacht, die "basale normen van acceptabel zakelijk gedrag weerspiegelen". De geselecteerde bestuurder mag bijvoorbeeld niet commercieel betrokken zijn bij een directe concurrent. Daarnaast moeten alle overeenkomsten tussen de twee bedrijven op zakelijke basis en onafhankelijk van elkaar worden gesloten. Bovendien zou Frasers moeten verklaren dat het niet van plan is een bod uit te brengen op Boohoo of een van haar dochterondernemingen.

Mahmud Kamani, met een aandeel van 23,21 procent in Boohoo ook een grote aandeelhouder, bevestigt dat hij niet van plan is een bod op Boohoo uit te brengen. Daarnaast onderstreept hij dat hij zich aan dezelfde verplichtingen houdt binnen de raad van bestuur als de verplichtingen die aan Frasers zijn opgelegd. Boohoo vult aan: "De raad van bestuur is van mening dat de groep fundamenteel ondergewaardeerd is en kijkt ernaar uit om de aandeelhouderswaarde te ontsluiten en te maximaliseren door de opties te bekijken. De raad van bestuur is vastbesloten om hoge normen van corporate governance [ook wel een deugdelijk (ondernemings)bestuur] te handhaven, zoals blijkt uit de verplichtingen die de raad van bestuur nastreeft en die door Kamani zijn nageleefd."

Boohoo concludeert: "De voortdurende juridische brieven en publieke houding van Frasers zijn niet bevorderlijk voor het maximaliseren van de waarde voor alle aandeelhouders, en moedigt hen aan om constructieve gesprekken met de raad van bestuur aan te gaan."