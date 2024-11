Frasers Group eist goedkeuring van aandeelhouders voor verkoop activa Boohoo

Frasers Group heeft opnieuw een open brief gericht aan Boohoo Group Plc. Dit keer eist het bedrijf dat aandeelhouders eerst hun goedkeuring geven voordat het bedrijf activa verkoopt. Het bedrijf, onder leiding van Mike Ashley, beschuldigt Boohoo ervan de belangen van aandeelhouders te negeren.

Samenvatting Frasers, met 27 procent aandelen in Boohoo, eist goedkeuring van aandeelhouders voor de verkoop van activa.

Frasers beschuldigt Boohoo van wanhoop en het negeren van aandeelhoudersbelangen, wijzend op een ongunstige herfinanciering en de snelle benoeming van een nieuwe CEO.

Frasers lanceerde een website, www.boohoodeservesbetter.com, en dringt aan op het onderzoeken van alternatieven voor de verkoop van activa om maximale waarde voor aandeelhouders te garanderen.

Frasers bezit 27 procent van Boohoo en klaagt dat de modegroep geen rekening houdt met de stem van haar aandeelhouders. "Boohoo en haar aandeelhouders verdienen een betere behandeling," aldus Frasers.

In de brief stelt Frasers verder: "De directie heeft Boohoo in een ongunstige herfinanciering geduwd en weigerde met ons in gesprek te gaan. Nu hebben ze snel een nieuwe CEO aangesteld om de invloed van aandeelhouders te verminderen. Dit moet stoppen. Wat wordt de volgende stap? Wanhopige mensen nemen wanhopige beslissingen."

Daarnaast heeft Frasers een exclusieve website gelanceerd, www.boohoodeservesbetter.com, waarop aandeelhouders informatie kunnen vinden over "Frasers' voorstel om de leiderschapscrisis bij Boohoo op te lossen."

Frasers uitte vorige week haar "ernstige bezorgdheid" in een brief aan het bestuur van Boohoo over de mogelijke verkoop van activa, nadat het modebedrijf vorige maand aankondigde een strategisch herziening te starten om "de waarde voor aandeelhouders te verhogen." De verwachting is dat deze herziening kan leiden tot een opsplitsing van Boohoo, dat merken zoals Debenhams, Karen Millen, Boohoo, BoohooMan en PrettyLittleThing bezit.

Frasers dringt erop aan dat Boohoo andere opties onderzoekt voordat er iets verkocht wordt, om er zeker van te zijn dat "alle mogelijkheden voor het veiligstellen van de beste waarde voor aandeelhouders op een eerlijke en grondige manier worden bekeken." Frasers zegt verder: "Gezien de huidige marktomstandigheden en de commerciële uitdagingen van Boohoo, zou de verkoop van activa, waaronder belangrijke merken of het Soho-kantoor, plaatsvinden vanuit een zwakke positie. Dit zou waarschijnlijk tegen een verlaagde waarde worden uitgevoerd en is onaanvaardbaar zonder eerst goedkeuring van de aandeelhouders."

Afgelopen week wees Boohoo de eis van Ashley af om de nieuwe CEO te worden en benoemde Debenhams-baas Dan Finley in die rol, een zet die door Frasers als "wanhopig" wordt bestempeld. Frasers deelt dat het bestuur van Boohoo niet bereid is om op een constructieve manier samen te werken, wat hen ertoe heeft aangezet hun eisen nu publiekelijk kenbaar te maken.