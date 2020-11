Wat is er bij u veranderd? Inzicht in key

In de afgelopen tijd zijn er vele ontwikkelingen geweest in de detailhandel. Zo oriënteren klanten zich niet alleen meer in de winkelstraten, maar is het internet (en daarmee vooral de webshops) het eerste oriëntatiepunt geworden. Naast de enorme veranderingen bij de consument is er ook bij ondernemers het een en ander veranderd. Het terugdringen van de administratie en de drang om efficiënter te werken groeit met de dag. Automatiseren is voor veel ondernemers de perfecte uitkomst. Maar, wat betekent winkelautomatisering? Welke functies en mogelijkheden biedt het? En wat zijn de voordelen van winkelautomatisering?

Winkelautomatisering: wat is het?

Kassasystemen die enkel gebruikt kunnen worden voor afrekenen voldoen niet meer aan de verwachting van de moderne ondernemers. De traditionele kassasystemen, die enkel voor het afrekenen gebruikt worden, schieten vaak te kort.

Door een grote behoefte aan gebruikersgemak groeit de vraag naar winkelautomatisering de laatste jaren ontzettend. Maar, wat houdt dit precies in?

Waarom winkelautomatisering?

Inzicht is de key! Zoals hierboven beschreven zorgt winkelautomatisering ervoor dat u meer efficiënt kan werken. Waar u vroeger geen idee had wat uw voorraad was en u uren bezig was met administratie en het uitschrijven van bonnen, kunt u deze tijd nu in uw klanten steken. Met een goed winkelautomatiseringssysteem is uw klant koning, terwijl u een hogere omzet draait.

Grote voordelen van automatiseren:

1. Vergroot uw mogelijkheden

2. Complete productinformatie

3. Lagere administratielast

4. Inzicht in verkoopinformatie

5. Meer tijd voor klanten

Welke functies kan je verwachten?

Door de verschillende functionaliteiten van winkelautomatisering kunnen veel dagelijkse processen worden geautomatiseerd. Een van de belangrijkste functionaliteiten is dan ook de managementondersteuning. Een winkelautomatiseringssysteem geeft namelijk extra inzichten in de prestaties van de organisatie en werknemers, en heeft zich daarmee ontwikkelt tot een ‘dashboard van prestaties’. Maandelijks kunnen verschillende rapportages worden uitgedraaid, die ook gedurende de maand ingezien kunnen worden. Het dashboard evenals de rapportages kunnen op afstand van de zaak worden bekeken, zodat de ondernemer wanneer noodzakelijk tijdig kan bijsturen.

Naast de extra management ondersteuningen biedt het winkelautomatiseringssysteem ook extra inzichten in uw voorraadbeheer, marges en totale verkoopgegevens. Op deze manier heeft u van moment tot moment inzicht in wat er in de verschillende filialen, outlets of op de webshop gebeurd en in voorraad is. Zo kunt u, wanneer u dit regelmatig monitort, tijdig uw voorraad bijbestellen om altijd aan de verwachtingen van uw klant te voldoen. Aan ander voordeel van deze extra inzichten is dat u gemakkelijk uw klantenbestand kan opbouwen en uitbreiden. Zo weet u precies welke klanten geïnteresseerd zijn in uw producten en of diensten, waar u in eventuele verkoop- en marketingstrategieën gebruik van kunt maken.

Klant is en blijft koning

Automatisering zorgt er tevens voor dat u de klant beter kan bedienen. Welke informatie heeft u nodig om uw klanten ultiem te voorzien in de wensen.

Vier tips om uw klant online én offline beter te volgen

1: Verzamel offline data: zet loyaliteitssystemen zoals spaarkaarten in en noteer de informatie die u vanuit gesprekken met de klant verkrijgt. Gebruik eventueel applicaties om de het gedrag van de klant in de winkel te volgen.

2: Verenig online en offline data: gebruik een sterke database waarin u de data van offline kanalen combineert. Zet de klant centraal en breng zijn online- en offline gedrag met elkaar in verband.

3: Wees transparant: Leg de klant uit welke data u verzamelt, waarom u dit doet en op welke manier u de privacy van de klant respecteert. Geef aan wat de voordelen voor hém zijn, en geef hem ook de mogelijkheid het volgen te stoppen.

4: Zet de data in: pas de online- en offline winkel aan op basis van de verkregen klantgegevens. Verander de wandelgangen, pas het assortiment zo nodig aan en voer gerichte, gepersonaliseerde campagnes.

Online demo van Vendit