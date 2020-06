Wat vooraf ging bij FNG: Hoe de modereus van sky high naar rode cijfers ging

Modegroep FNG groeide met de buy and buildstrategie snel uit tot een van de grootste modegroepen in de Benelux. Drie ingenieurs met de slogan ‘excel je rijk’ wisten een flink portfolio op te bouwen. Toch werden begin 2020 de eerste scheurtjes zichtbaar en blijkt vandaag dat het bedrijf in het boekjaar 2019 in de rode cijfers is gedoken.

Voor wie zich afvraagt wat allemaal vooraf ging aan de veranderingen bij het bedrijf de laatste tijd heeft FashionUnited de belangrijke informatie over de afgelopen jaren verzameld. Een gedeelte van deze tijdlijn werd in een eerder artikel uit 2017 als eens gebruikt. De interactieve timeline is geüpdatet met de meest recente ontwikkelingen.

Tijdlijn FNG: De opkomst en neergang van een modereus

Gebruik de pijlen om te navigeren door de tijdlijn die alle belangrijke momenten uit het 14-jarige FNG bestaan bevat, of klik op een moment in de tijdsbalk. Tip: lees de tijdlijn van achter naar voren om te beginnen bij het laatste nieuws. Start daarvoor bij het laatste moment in de grijze tijdsbalk.

Beeld: Brantano/FNG