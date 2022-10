‘Webwinkelketen Etrias neemt Slippers.nl over en opent winkels in Bilthoven’

Online winkelketen Etrias heeft slipperwebshop Slippers.nl overgenomen. Ook openen er binnenkort drie fysieke winkels van Etrias-dochterbedrijven in Bilthoven. Dat meldt vakblad Retailtrends op basis van communicatie met Etrias-oprichter Stan Verhoeven.

Slippers.nl zocht naar een overnamekandidaat om nodige investeringen te kunnen doen voor verdere groei, schrijft Retailtrends. Het bedrijf had daarvoor zelf niet de nodige middelen. Het zou vooral gaan om investeringen op het gebied van IT, voorraad en marketing. Etrias bleek de juiste partij. Het bedrijf is ook eigenaar van webshops De Schoenenfabriek , Onlybrands en Geboortewinkel.

Etrias had een tijdlang een winkel in Vught, maar die sloot met de verhuizing van het bedrijf naar Boxtel. Nu openen er voor het eerst in ruim twee jaar weer winkels van Etrias. Het gaat om drie winkels, filialen van respectievelijk Kookexpert, Outdoorsupply en Causeway. De winkels komen naast elkaar in Bilthoven.

Volgens Verhoeven stijgt de omzet van Etrias dit jaar met vijftien tot twintig procent, naar boven de dertig miljoen euro. Volgend jaar opent in Boxtel een tweede distributiecentrum van het bedrijf. Etrias is actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland.