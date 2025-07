Wehkamp schrapt banen op hoofdkantoor en bij kledinglijn

Webwinkel Wehkamp schrapt zo’n 10 procent van de banen. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat 103 van de 1100 banen verdwijnen, vooral op het hoofdkantoor in Zwolle en bij het kantoor van de eigen kledinglijn in Hilversum. Dat meldt NOS Nieuws eerder, op basis van een intern bericht van de directie van de webwinkel aan het personeel.

In een statement aan FashionUnited bevestigt Wehkamp het nieuws en deelt het bedrijf: "Als voorloper in de Nederlandse retailmarkt kijken we continu hoe we onze klant- en bedrijfsprocessen kunnen verbeteren. Onderdeel hiervan is het optimaliseren van onze kostenstructuur en manier van werken. Maatregelen die nodig zijn in een dynamische retailmarkt."

"Vandaag (maandag 7 juli 2025) zijn de medewerkers van Wehkamp Retail Group hierover geïnformeerd. Met de beoogde wijzigingen komen maximaal 19 vaste arbeidsplaatsen in Zwolle en Hilversum te vervallen. In totaal vervallen 103 functies (ongeveer 10 procent van het totaal aantal medewerkers), waarvan het merendeel op kantoorlocaties. 84 functies verdwijnen door natuurlijk verloop en het niet verlengen van sommige tijdelijke contracten en openstaande vacatures. De ondernemingsraad heeft op 1 juli jongstleden het advies gegeven dat de beoogde wijzigingen geïmplementeerd kunnen worden."

Wehkamp krimpt personeelsbestand verder in

Het NOS merkt op dat Wehkamp in twee jaar tijd zijn aantal medewerkers van 1158 naar 948 heeft teruggebracht. De Nederlandse omroep stelt dat de inkrimping nodig is door om kosten te drukken, nu de verhouding tussen omzet en uitgaven "uit balans is geraakt".

Wehkamp Retail Group B.V., het moederbedrijf van Wehkamp, zag in het boekjaar 2023/2024 de omzet dalen van 663 naar 551,6 miljoen euro (min 16,8 procent), mede door de invoering van betaalde retourzendingen. Het nettoverlies daalde van 22,7 naar 8,4 miljoen euro. Toch verbeterde het bedrijfsresultaat: het aangepaste ebitda steeg met 29,5 procent naar 26,3 miljoen euro.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Wehkamp voor meer informatie. Dit artikel is om maandag 7 juli om 16:35 aangepast.