Wehkamp wil terug naar Belgische markt

Wehkamp kijkt naar een terugkeer op de Belgische markt, zo staat in het jaarverslag. Het Nederlandse online warenhuis was sinds 2014 actief in België, maar trok de stekker eruit in 2017. “Wehkamp België stopt er even mee. Maar we komen terug. Beloofd”, luidde het destijds. Die tijd lijkt nu te zijn aangebroken.

Wehkamp Retail Group levert met Kleertjes.com al rechtstreeks naar de Belgische klant vanuit het distributiecentrum in Zwolle. Het bedrijf kijkt nu naar strategische kansen om ook Wehkamp naar aangrenzende markten te brengen door te profiteren van de technologie en infrastructuur die het bedrijf de afgelopen jaren heeft gerealiseerd.

“Aangezien meer dan de helft van de 11,6 miljoen inwoners van België Nederlands spreekt, is er een kant-en-klare markt, die we gemakkelijk kunnen bedienen vanuit onze bestaande structuur, zonder de noodzaak van aanzienlijke investeringen en daarom zal Wehkamp later dit jaar volgen”, aldus Wehkamp Retail Group in het jaarverslag.

Wehkamp Retail Group geeft bij deze plannen ook aan open te staan voor ‘verdere overnames’.