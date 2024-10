Welke zakelijke kansen zijn er voor deelnemers aan het Hyères Festival?

Nu de 39e editie van het Hyères Festival is afgelopen en Dolev Elron de Grand Prix heeft gewonnen, besluit FashionUnited om enkele voormalige deelnemers aan de wedstrijd te spreken. We willen weten wat ze sinds hun deelname hebben bereikt. We praten met Laura Sonney, Christophe Lhote, Christoph Rumpf, Emma Bruschi, Normann Mabire Larguier en Igor Dieryck, die allemaal aanwezig zijn bij de editie van dit jaar.

De tentoonstelling 'The Formers' van Première Classe, een partner van het Hyères Festival, in de Villa Romaine, vormt de inspiratie voor dit artikel. Tijdens de vier dagen van het festival (van donderdag 10 oktober tot en met zondag 13 oktober 2024) tonen dertien voormalige deelnemers hun werk in deze expositie.

Laura Sonney, modefinaliste 2022

Laura Sonney. Credits: F. Julienne

"Na het festival was het heel moeilijk om terug te keren. Je hebt al die dromen in je hoofd en als je niet wint, is dat moeilijk," vertelt Laura Sonney, modefinaliste van 2022, aan FashionUnited.

"Het gaat niet zozeer om de financiële investering, maar om het idee dat deze prijs je leven zal veranderen en je carrière zal lanceren."

"Het is een mythe die niet bestaat. Het draait om mensen ontmoeten en het juiste moment vinden. Je kunt niet stoppen bij het festival, je moet blijven geloven in je dromen en tegen jezelf zeggen dat het tijd gaat kosten."

"In oktober 2022 ontmoette ik Mauro Grimaldi van AZ Factory op het festival. Een maand later vroeg hij me om tien looks te ontwerpen voor AZ Factory. Het duurde zes maanden voordat hij weer contact met me opnam. Dit soort opdrachten zijn goed voor de communicatie, maar financieel kun je er niet van leven."

"In de tussentijd kreeg ik gelukkig een vast contract bij Schaeffer, een textielverfraaiingsbedrijf. Ik kreeg de baan omdat ik een outfit ontwierp voor de Chanel award, die tijdens het festival werd uitgereikt. Daarna werkte ik ook voor de Chanel-collecties."

"Na deze eerste ervaringen sloot ik me aan bij de IFM-incubator (tegen betaling) om te profiteren van coaching en mijn eigen merk te lanceren. In mei 2024 had ik het geluk om de AMI x IFM-ondernemerschapsprijs ter waarde van 20.000 euro te winnen. Het doel was dat bedrijfskundestudenten mij zouden helpen met mijn bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, bijvoorbeeld bij het bepalen van prijzen."

"Vandaag is mijn doel om mijn collectie te lanceren onder de naam Lora Sonney. Ik moet business angels vinden om de productie te financieren. Ik ben op het festival voor de tentoonstelling 'The Formers by Première Classe', waar ik nog nooit eerder ben geweest. Ik had daar graag wat kopers ontmoet om een idee te krijgen van de markt. Wat is de beste optie als je een high-end product hebt?"

Christophe Lhote, accessoiresfinalist 2017

Christophe Lhote. Credits: F. Julienne

Christophe Lhote was deelnemer aan de allereerste editie van de mode-accessoirewedstrijd.

"Door deel te nemen aan de wedstrijd, win je aan geloofwaardigheid. Zelfs nu hoef je alleen maar te zeggen dat je finalist was, en je doet meteen weer mee. Tijdens het festival kwamen er enkele merken naar me toe om me een fulltime baan aan te bieden, maar dat was niet mijn doel."

"In datzelfde jaar (2017) ontving ik de Grand Prix de la Création van de stad Parijs. Dit stelde me in staat om mijn eigen merk op te zetten terwijl ik voor verschillende huizen ontwierp. Ik ben altijd gesteund, mede dankzij verschillende tentoonstellingen binnen de Première Classe show, waardoor ik mijn werk heb kunnen tentoonstellen in mooie boetieks."

"Deze winkels omvatten onder andere Tomorrowland, Via Bus Stop in Tokio, Japan, Rue Pigalle in Toronto, Canada, Blu boutique in Capri, Italië, Oups in Toulouse, Frankrijk, en Duchatel in Biarritz, Frankrijk."

"Het laatste nieuws is dat mijn merk nu wordt beheerd door een licentiehouder voor productie en distributie, Bellon & Fils, dat al meer dan honderd jaar juwelen maakt. Ik ben nog steeds betrokken, maar het is een opluchting. We richten ons nu op marketing voor het HBJO-netwerk (Horloger-Bijoutier-Joaillier), terwijl ik eerder alleen door multi-brand winkels werd gerefereerd."

Christoph Rumpf, winnaar van de 'Grand Prix Mode' 2019

Christoph Rumpf. Credits: F. Julienne

Het festival veranderde alles voor Christoph Rumpf, winnaar van de 'Grand Prix Mode' van 2019. "Ik was student aan de Universiteit voor Toegepaste Kunsten in Wenen en ik wilde bij een modehuis gaan werken. Door te winnen kreeg ik de kans om na mijn studie mijn eigen label te beginnen. In 2020 showde ik, net als alle finalisten, mijn collectie op de catwalk van het festival en daarna, dankzij Serge Carreira, liep ik zes seizoenen lang in de Sphère-showroom."

"Mijn collectie was niet echt verkoopbaar, omdat het gebaseerd was op upcycling en daardoor heel moeilijk te produceren was. Wat ik toen maakte, is heel anders dan wat ik nu maak. Je moet denken aan consumenten en producten. Het is lastig: ik werk alleen, ik kom niet uit een rijke familie en de modemarkt doet het niet zo goed."

"Ik word gesteund door de Austrian Fashion Association, maar dat levert niet veel financiële steun op. Ik heb een aantal samenwerkingen gedaan, zoals die met Petit Bateau, na het festival, en de Robert La Roche-brillen. In Parijs word ik vertegenwoordigd door de Untitled-showroom."

Emma Bruschi, winnaar van de M19 Chanel Métiers d'Art modeprijs 2020

Emma Bruschi. Credits: F. Julienne

"Mijn prijs in 2020 was geen geldbedrag, maar stelde me wel in staat om drie stukken te maken voor Lemarié, Paloma en Goossens, met een toegewezen budget. Deze items heb ik op de markt kunnen brengen.

Na het festival heb ik mijn eigen, zelfgefinancierde bedrijf opgericht, vertelt ze aan FashionUnited. Omdat ik veel werk met traditionele ambachten, willen mensen graag leren. Daarom organiseer ik trainingsworkshops, met name in Villa Noailles en 19M. Of, omdat ik veel met stro werk, creëer ik decors voor evenementen of grote stukken, zoals de werken die ik maakte voor Charlotte Chesnais en Hermès. Ik verdien dus niet alleen aan de verkoop van mijn creaties."

Normann Mabire Larguier, modefinalist 2023

Normann Mabire Larguier. Credits: F. Julienne

Voor Normann Mabire Larguier, een van de modefinalisten tijdens de editie van 2023, is het Hyères Festival lonend, omdat het je de kans geeft om mensen uit de mode-industrie te ontmoeten. "Binnen een jaar ben ik van finalist naar ontwerper-ondernemer gegaan. Mijn samenwerking met La Redoute begon al vóór mijn deelname aan het festival, maar heeft een nieuwe dimensie gekregen, aangezien deze een maand later werd gelanceerd. De beperkingen zijn niet hetzelfde, maar we kunnen nog steeds stukken samenstellen die mijn DNA behouden en niet te duur zijn, dat wil zeggen minder dan honderd euro kosten."

"Onlangs heb ik mijn eerste couturecampagne gelanceerd met transartiest Raya Martigny als mijn muze. Het is een nicheproject, maar toch veelzijdig. Ik ben net toegetreden tot Les Ateliers de Paris, een incubator voor jonge ontwerpers, wat mij mijn eerste werkplaats/showroom oplevert."

"Midden november neem ik deel aan de Hong Kong Fashion Week en zal ik daar aanwezig zijn met mijn eigen showroom. Mijn doel is om uit te breiden in Azië, dus dit is een kans om mijn markt te ontmoeten."

Igor Dieryck, winnaar van de 'Grand Prix Mode' 2023

Igor Dieryck. Credits: F. Julienne

Het Hyères Festival is vooral een showcase, zegt Igor Dieryck, de winnaar van de Fashion Grand Prix van vorig jaar. Wat er daarna gebeurt, hangt af van de finalist.

"Ik heb geprobeerd zo responsief mogelijk te zijn. Ik heb geprofiteerd van samenwerkingen met Chanel en Les Galeries Lafayette. Vijf stukken zijn nu verkrijgbaar in de winkel. Ik werd betaald voor dit werk. Het is alsof ik er een baan bij heb (Igor Dieryck is een junior designer voor de ready-to-wearcollecties voor heren bij Hermès, noot van de redacteur).

"Ik heb mijn collectie laten zien op de Première Classe beurs. In een ongerelateerde zet nam ik contact op met Dover Street Market, die akkoord ging om de schoenen in mijn collectie te verkopen. Daarnaast heb ik samengewerkt met het Belgische merk Komono om brillen te ontwerpen."

"Ik heb een contract met mijn werkgever onderhandeld dat mij toestaat om deze verschillende projecten te ondernemen. Het loopt af medio oktober 2024 en dan mag ik niet meer aan mijn eigen collectie werken. Ik ga nu weer fulltime aan de slag bij Hermès."

FashionUnited-redacteur Florence Julienne was uitgenodigd door WSN Developpement om het Hyères Festival 2024 bij te wonen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.FR, vertaald met behulp van een AI-tool en bewerkt door Susan Zijp.