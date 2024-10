Belgische ontwerper Romain Bichot wint twee grote prijzen tijdens Hyères Festival

De Belgische ontwerper Romain Bichot won zondagavond twee grote prijzen tijdens de 39e editie van het prestigieuze Hyères Festival. De Belgische ontwerper won in de modecategorie twee prijzen; De Le19M Métiers D’art en de Prix L’atelier Des Matières.

Met zijn winst sleept Bichot een totale geldprijs van 30.000 euro binnen. Dit geeft de Belgische ontwerper de kans om een nieuw creatief project te presenteren tijdens de volgende editie van het Hyères Festival, een gepersonaliseerde stof te maken met Puntoseta en zijn werk te presenteren in een speciale tentoonstelling in maart met Premiere Classe in het kader van Paris Fashion Week. Daarna kan zijn werk in oktober tentoongesteld worden in een verkoopruimte waar ook mentorschap voor de commerciële ontwikkeling bij hoort. De foto’s van Bichot op het Hyères Festival krijgen bovendien een plaats op CatwalkPictures én Sterling International zal Bichot ook van mentorschap voorzien.

Bichot is momenteel werkzaam bij modehuis Balenciaga. Hij begon zijn Balenciaga-avontuur in juni 2023 - toen begon hij als ‘Couture Designer Assistent’. Deze rol vervulde hij tot september 2024. Bichot werkt momenteel als ‘Couture & RTW Junior Designer’ bij het modehuis.

Romain Bichot scoort twee grote prijzen tijdens Hyères Festival

Tijdens het Hyères Festival worden nog veel meer prijzen uitgereikt. Zo won Dolev Elron uit Israël de Première Vision Grand Jury Prize, Gaëlle Lang Halloo uit Frankrijk de City of Hyères Prize en Logan Goff uit de Verenigde Staten de Mercedes-Benz Eco-Responsible Collection Prize. Tal Maslavi kreeg een speciale vermelding van de jury.

Het winnen van een prijs tijdens het Hyères Festival betekent voor veel ontwerpers een goede boost voor hun carrière. Veel bekende ontwerpers hebben aan het begin van hun carrière een Hyères prijs gewonnen. Zo zijn er onder de winnaars Anthony Vaccarello, Viktor&Rolf, Tom van der Borght en ontwerpduo Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh van het merk Botter.