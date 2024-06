WHP Global richt nieuw retailplatform op en krijgt goedkeuring voor overname Express Inc

WHP Global en Brookfield Properties richten een nieuw retailplatform op: Phoenix. Het nieuwe retailplatform wordt aangekondigd nu de rechtbank goedkeuring geeft voor de overname van de activiteiten van Express Inc, zo maakt WHP Global bekend in een persbericht. Een consortium onder leiding van WHP Global ontving in april een niet-bindende intentieverklaring voor de aankoop van de winkels en activiteiten van het bedrijf.

Phoenix dient als een financieel gerevitaliseerd direct-to-consumer-retailplatform en moet de weg vrijmaken voor groei op de lange termijn voor merken Express en Bonobos, zo staat in het persbericht. Phoenix zal zich richten op het versterken van de kernactiviteiten van Express en Bonobos, het waarborgen van de continuïteit van ruim 450 winkels, e-commerce activiteiten en het behoud van bijna 7.000 banen.

De transactie wordt in de komende week afgerond. “De goedkeuring van de rechtbank en de oprichting van Phoenix markeert een belangrijke stap in onze missie om Express Inc te redden en miljoenen klanten te blijven bedienen die houden van de Espress en Bonobos merken”, deelt Yehuda Shmidman, voorzitter en Chief Executive Officer van WHP Global. “Met de herstructureringsmaatregelen die tijdens het Chapter 11-proces zijn bereikt, zijn we van mening dat Express nu in een goede positie verkeert voor een krachtige toekomst, waarvan alle belanghebbenden kunnen profiteren, inclusief onze gewaardeerde vendor partners, licentiehouders, verhuurders en toegewijde team.”