Wibra boekjaar 2024: Omzet stijgt met 22,7 procent

De Nederlandse textielketen Wibra heeft vandaag zijn financiële resultaten van het boekjaar 2024 bekendgemaakt. Uit een persbericht blijkt dat het van oorsprong uit Epe afkomstige bedrijf een bruto-omzet behaalde van 286 miljoen euro, een stijging van 22,7 procent ten opzichte van 2023. De operationele winst groeide met 35,6 procent naar 12,7 miljoen euro. “We zijn relevanter dan ooit,” zegt CEO Bas Duijsens.

Snelle groei van Wibra

Wibra opende in 2024 in totaal 48 winkels, waarvan 31 nieuw. De nieuwe vestigingen dragen bij aan de groei, maar bestaande winkels doen het ook goed. De omzet van winkels die al langer open zijn steeg van 9 procent in 2023 naar 11,3 procent in 2024.

Ook internationaal zette Wibra stappen: in oktober opende de keten de eerste winkel in Frankrijk.

Voor 2025 staan nog eens 58 nieuwe winkels gepland. Tegelijkertijd investeert de keten in digitalisering, schaalvergroting en professionalisering. Inmiddels heeft Wibra meer dan 300 winkels in Nederland, België en Frankrijk, en een webshop.

Het is duidelijk dat klanten positief reageren op de winkels en het assortiment van de budgetketen, dat bestaat uit onder meer huishoudelijke artikelen, kleding, textiel en seizoensproducten.