Winkels Le Ballon maken doorstart

Le Ballon Beheer B.V., het moederbedrijf van de Le Ballon-winkels en de webshop, maakt een doorstart. Het bedrijf wordt gered door Dungelmann Group B.V., zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag dat vandaag is gepubliceerd. Daarmee starten ook de winkels door.

Curator Steenpoorte ging met meerdere kandidaten in gesprek, waarna hij met twee partijen onderhandelde. Dungelmann Group B.V. deed daarbij het beste bod. De nieuwe eigenaar van Le Ballon Beheer B.V. heeft dan ook het concern als geheel overgenomen voor bijna 360.000 euro. Dat betekent dat de voorraad, inventaris en goodwill van Le Ballon Beheer, zijn overgenomen. Dungelmann Group B.V. zet per 22 januari 2024 de exploitatie van het concern zelfstandig door, zo meldt de curator in het verslag.

Het bedrijf Dungelmann Group B.V. lijkt op naam te staan van ‘bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom, die erom bekend staat (delen van) failliete ondernemingen op te kopen, zo is af te leiden uit het bedrijvenregister.

Le Ballon Beheer B.V. werd in december 2023 failliet verklaard. Het faillissement raakte in eerste instantie geen Le Ballon-winkels. Echter viel een paar dagen later wél het doek voor de vestigingen en de webshop.

Le Ballon Beheer B.V. (en winkels) failliet door gevolgen coronapandemie

De oorzaak van de faillissementen zijn de gevolgen van de coronapandemie, zo staat in het verslag. Tijdens de coronapandemie waren de winkels veelal gesloten, waardoor weinig tot geen omzet binnenkwam. Na de pandemie volgden twee zware jaren. De achterstanden moesten begin 2022 worden ingehaald. Echter bleef de omzet in 2022 en 2023 achter ten opzichte van de stijgende kosten.

"Gefailleerde heeft in deze jaren veel te kampen gehad met de gevolgen van de inflatie in de vorm van stijgende personeelskosten en huurlasten. Als gevolg hiervan is de bestuurder tot de conclusie gekomen dat de bedrijfsvoering van het winkelconcern als geheel niet meer rendabel was. Daarop is besloten het eigen faillissement van de holdingmaatschappij aan te vragen”, schrijft Steenpoorte. “Hierna zijn de onderliggende en gelieerde vennootschappen op eigen aangifte eveneens failliet verklaard.”

