Winst JD Sports zakt in door hoge kosten online shopping tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft zijn impact gehad op de winst van JD Sports Fashion Plc. De sportswearketen zag de winst voor belasting in het half jaar voorafgaand aan 1 augustus zakken van 129,9 miljoen pond in 2019 (omgerekend 144,4 miljoen euro) naar 41,5 miljoen pond (omgerekend 46,2 miljoen euro), een daling van 68 procent. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van het bedrijf, die vanochtend werden gepubliceerd. De omzet bleef relatief stabiel, maar de kosten van het bedrijf rezen behoorlijk.

De meerderheid van de fysieke winkels was dit voorjaar voor een periode van maximaal drie maanden gesloten. Gezien die ontwikkeling daalde de omzet van het bedrijf betrekkelijk licht, van 2,7 miljard pond (omgerekend 3 miljard euro) naar ruim 2,5 miljard pond (2,8 miljard euro). Dat is een meevaller vergeleken met de omzetdalingen die veel andere kledingbedrijven in dezelfde periode zagen. Volgens JD is de stabiliteit van de omzet mede te danken aan de ‘flexibele omnichannel-capaciteiten die in de loop van de jaren zijn ontwikkeld’. Hierdoor genoten klanten ‘een consistente ervaring bij het overschakelen van offline naar online kanalen’.

Bij die shift naar online kanalen kwamen echter wel flink wat extra kosten kijken. Deze, en de kosten voor het doorvoeren en handhaven van veiligheidsmaatregelen tegen Covid-19, hebben de winst van het bedrijf uiteindelijk gedrukt, zo is in het halfjaarrapport te lezen.

Peter Cowgill, oprichter en voorzitter van JD Sports, zegt in het rapport dat de prestaties sinds de heropening van de JD-winkels ‘bemoedigend’ zijn. “De footfall blijft echter relatief zwak en de recente aanscherping van de maatregelen in veel landen en de daaropvolgende tijdelijke sluiting van sommige winkels herinneren ons eraan dat COVID-19 een voortdurende uitdaging blijft”, aldus Cowgill.