Wolford zakt in 2024 dieper in de rode cijfers

De Oostenrijkse kousenfabrikant Wolford heeft in 2024 opnieuw meer verliezen genoteerd. Onder de streep stond een verlies van 50,7 miljoen euro. In het voorgaande jaar wist Wolford het negatieve resultaat nog te beperken tot 30,8 miljoen euro.

Samenvatting Kousenfabrikant Wolford heeft in 2024 een verlies van 50,7 miljoen euro geleden.

Liquiditeitsproblemen en onderbrekingen in de toeleveringsketen hebben de prestaties van Wolford negatief beïnvloed.

Wolford verwacht dat de marktomstandigheden onzeker blijven en voorziet geen winstgevendheid in 2025.

“Een reeks onverwachte gebeurtenissen en operationele tegenwind beïnvloedden echter onze prestaties, met name in het laatste kwartaal, en zetten onze activiteiten onder aanzienlijke druk”, aldus de directie van het bedrijf in het jaarverslag.

Het bedrijf kampte het afgelopen jaar met liquiditeitsproblemen, die werden verergerd door een abrupte onderbreking van de toeleveringsketen. Deze werden echter gedeeltelijk verzacht door leningen ten bedrage van 29,05 miljoen euro van de meerderheidsaandeelhouder Fosun Fashion Group.

Vooruitblik 2025

De publicatie van het jaarverslag was eigenlijk eind april gepland, maar werd op korte termijn uitgesteld. Eerder had het bedrijf al zijn voorlopige omzetcijfers bekendgemaakt, waaruit bleek dat de opbrengsten in 2024 met 30 procent zijn gedaald tot 88 miljoen euro.

Deze voorlopige cijfers werden in het jaarverslag bevestigd. Het resultaat voor rente en belastingen lag op min 42,6 miljoen euro.

De marktomstandigheden in het lopende jaar zullen volgens Wolford “onzeker en volatiel” blijven. De ontwikkeling van het operationeel resultaat (EBIT) schat Wolford daarom nog steeds als uitdagend in en verwacht in 2025 nog geen winstgevendheid in het lopende boekjaar.

In het lopende jaar wil het bedrijf zich volgens het jaarverslag vooral richten op “het herstel van de operationele activiteiten, evenals de implementatie en consolidatie van alle initiatieven ter verhoging van de efficiëntie en financiële duurzaamheid” in 2026.

Moederbedrijf Wolford schrijft eveneens verliezen

Het moederbedrijf Lanvin Group leed in 2024 eveneens aanzienlijke omzetverliezen en een aanzienlijk hoger verlies dan in het voorgaande jaar. Dat bleek uit eind april gepubliceerde cijfers.