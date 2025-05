WSN wordt meerderheidsaandeelhouder van Labomode Group

WSN Développement, een Frans bedrijf dat vakbeurzen organiseert zoals Who's Next, heeft een meerderheidsbelang genomen in Labomode Group, het moederbedrijf van de platforms Fashop en Pages Mode.

Deze investering versterkt WSN's positie in de wholesale-markt en breidt haar diensten voor modeprofessionals uit.

Het partnerschap opent nieuwe mogelijkheden, zoals het gebruik van AI voor trendvoorspellingen en uitbreiding naar nieuwe markten.

WSN wil met deze stap haar positie in de wholesale-markt verder versterken, na eerder samen te hebben gewerkt met de B2B-marktplaats Ankorstore. Labomode Group, opgericht in de jaren '90, beheert onder andere Pages Mode, een website die modeprofessionals in Frankrijk voorziet van merkoverzichten en data-analysetools, en Fashop, een platform met een database van multimerken in kleding en schoenen, inclusief commerciële prospectie-oplossingen.

Met deze investering breidt WSN haar diensten uit voor modeprofessionals. Frédéric Maus, directeur van WSN, stelt dat het bedrijf zich verder wil ontwikkelen als een "flexibele en innovatieve partner" die de mode-industrie in haar transformatie ondersteunt.

Maus voegt toe: “Onze participatie in Labomode Group is een belangrijke stap in onze strategie om concrete oplossingen te bieden. Fashop en Pages Mode zijn nu toonaangevende bronnen van modedata in Frankrijk. Dit partnerschap opent nieuwe mogelijkheden, zoals het gebruik van kunstmatige intelligentie om trends te voorspellen, het verkennen van nieuwe markten en het uitbreiden naar andere creatieve sectoren zoals lifestyle en design. We willen ook onze gemeenschappen in nieuwe geografische gebieden ondersteunen.”

Vandaag de dag organiseert WSN jaarlijks 12 evenementen, waaronder Who's Next. Tien jaar geleden waren dat er slechts twee.