Drukte, nieuwkomers en transformaties: Dit was het FW25-beursseizoen in Europa

Professionals uit de mode-industrie hadden de afgelopen weken de kans om nieuwe trends en sneak peeks te krijgen van FW25-collecties op de Europese beursvloeren. In de constant veranderende modewereld passen ook beurzen zich aan en dat zorgt voor een zeer interessant inkoopseizoen. Het nieuwsgierige gedrag van exposanten en bezoekers zette de toon op de beursvloeren. Bent u benieuwd hoe het Europese FW25-beursseizoen is verlopen? FashionUnited vat alle bevindingen van de bezochte beurzen samen en duikt voor u in de beursstatistieken.

Preview Men, Women en Kids

5 klassieke herfst/winter 2025/26-trends op de Nederlandse vrouwenmodebeurs Preview Women. Credits: Jedid-Jah Boekhout van Cast

Preview Men trapt dit jaar het Nederlandse beursseizoen af. De mannenmodebeurs vindt voor het eerst plaats aan het begin van januari – zelfs nog voor Pitti Uomo. De achtste editie brengt naast een nieuwe datum ook een uitbreiding op de beursvloer met zich mee. De toevoeging van extra merken zorgt ervoor dat exposanten zich voor het eerst ook in de gangpaden tussen de showrooms op de eerste verdieping van het Cast-gebouw in Nieuwegein bevinden. Op de beursvloer is te horen dat Preview Men een goede oriënterende beurs is, maar komt ook naar voren dat mannenmode het moeilijk heeft. Het weer werkte niet mee, de middenmoot (merken die niet specialiseren in een niche, red.) valt er tussenuit, het vertraagde corona-effect blijft zichtbaar en het verschillende koopgedrag tussen dames en heren wordt vaker opgemerkt. Wilt u meer sfeer proeven? U leest het hele verslag hier.

Ook op Preview Women en Preview Kids hangt een bedrijvige sfeer. Waar FashionUnited bij het bezoek aan Preview Women de klassieke FW25-trends – zoals de trendkleur Mocha Mousse, de balloon-fit jeans en de preppy look – voor u in beeld brengt, draait het bij Preview Kids vooral om veerkracht tonen. De kindermode-industrie kampt met grote concurrentie van e-commercegiganten en vindt het spannend een halfjaar vooruit te kopen, terwijl consumenten wachten op hoge afprijzingen aan het einde van het seizoen. Merken beantwoorden deze uitdagingen met onder andere een nieuw inkoopconcept en verzet tegen prijsstunters. Meer lezen over de creatieve ondernemersmentaliteit op Preview Kids? Dit zijn FashionUnited’s bevindingen.

Preview’s statistieken: Totaal aantal unieke winkels: 1.202

1.202 Unieke winkels op Preview Men: 354

354 Unieke winkels op Preview Women: 409

409 Unieke winkels op Preview Kids: 263

263 Unieke winkels op Preview Footwear & Accessories: 286

286 Bezoekersnationaliteit: 94 procent Nederland, 4 procent België, 1 procent Duitsland, overig minder dan 1 procent

Pitti Uomo

Pitti Uomo opende haar deuren in Florence op 14 januari 2025.Credits: FashionUnited

Voor de 107e editie transformeert Pitti Uomo in een etalage waar merken, en vooral labels met een financieel gezonde basis, de kans grijpen mega-stands te bemachtigen. Zo trekken de stands van Brunello Cucinelli en Stefano Ricci veel bekijks binnen de Fortezza da Basso in Florence. Naast het feit dat merken de show proberen te stelen met grote stands, wordt het denim-aanbod op de beurs flink uitgebreid en verschijnen er meer sneakermerken op beursvloer. “Toen ik door de hallen en gangen liep, merkte ik dat exposanten heel tevreden waren”, deelt Agostino Poletto, algemeen directeur van Pitti Immagine, in een persbericht na afloop van de beurs. “Dit is niet alleen te danken aan de kwantiteit en kwaliteit van de kopers, maar ook aan de identiteit van de beurs als een wereldwijd platform voor uitwisselingen en een onvervangbaar communicatiekanaal, vooral op dit kritieke moment in het verkoopseizoen. Ik waardeer het ook dat veel exposanten hebben gesproken in termen van het bredere systeem, in plaats van zich alleen te richten op individuele bedrijven. Er is een gevoel van solidariteit dat ik zelden zo sterk heb gevoeld.” Bent u benieuwd naar FashionUnited’s bevindingen? U leest ze hier.

Pitti Uomo’s statistieken: Totaal aantal bezoekers: 20.000

20.000 Totaal aantal inkopers: 13.300

13.300 Inkopers uit Italië: 8.300 – gelijk aan het niveau van vorig jaar

8.300 – gelijk aan het niveau van vorig jaar Internationale inkopers: 5.000 – een groei van 6,5 procent

5.000 – een groei van 6,5 procent Landen de meeste bezoekers: Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Turkije, Japan, de Verenigde Staten, Frankrijk, Zwitserland, België, Griekenland, Rusland, Oostenrijk, Portugal, Zuid-Korea, China, Zweden, Canada, Polen en Ierland

Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Turkije, Japan, de Verenigde Staten, Frankrijk, Zwitserland, België, Griekenland, Rusland, Oostenrijk, Portugal, Zuid-Korea, China, Zweden, Canada, Polen en Ierland Internationale markten met de grootste groei: Spanje, Japan, België en de Verenigde Staten

Who’s Next

Who's Next januari 2025. Credits: F. Julienne

Bij de Parijse vakbeurs Who’s Next springt de verhoogde samenwerking tussen jonge merken en gevestigde spelers in de Franse mode-industrie eruit. Dit is ook een van de redenen voor een uitbreiding in het aanbod van de beurs; WSN Développement, de organisator achter de beurs, breidt het aanbod uit naar materiaal, sourcing en design. Dankzij deze expansie telt de beurs 1.150 merken in januari, zo blijkt uit de cijfers die de beurs achteraf bekendmaakte. Op Who’s Next hoorde FashionUnited dat het gevarieerde aanbod contact bevordert en zorgt voor meer gesprekken tussen spelers van diverse generaties. Ook de organisatie kijkt terug op een editie vol saamhorigheid, solidariteit en veerkracht. “Terwijl we door de gangpaden liepen, was het duidelijk dat creativiteit onze sterkste kant is”, aldus WSN. “Alle standhouders worden gedreven door gemeenschappelijke uitdagingen: hun bedrijf in stand houden en hun markten vertrouwen. De mode-industrie verandert snel en wij zijn er trots op dat we alle factoren kunnen samenbrengen op zo’n internationaal en essentieel fysiek evenement. Kopers komen hier niet alleen om inspiratie op te doen, maar vooral om te kopen en de toekomst van hun bedrijven vorm te geven.”

Who’s next’s statistieken: Totaal aantal bezoekers: 38.000

38.000 Franse bezoekers: 51 procent

51 procent Internationale bezoekers: 49 procent

49 procent Nieuwe inkopers: 25 procent

Modefabriek

Expo Greater Amsterdam is de nieuwe locatie van modebeurs Modefabriek. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Dit seizoen kiest Modefabriek voor een volledig nieuwe aanpak. De Nederlandse beurs verhuist naar een nieuwe locatie – het Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen – en kiest voor een nieuwe opzet met een ‘department store’-lay-out. Aan deze opzet zijn diverse oudere elementen toegevoegd, zoals het Trendforum, Spotlight en The Fashion Gallery. Vanaf het moment dat Modefabriek haar vernieuwingsplannen bekendmaakte, heerste er nieuwsgierigheid naar de veranderingen. In het beursweekend van 26 en 27 januari wordt al snel de conclusie getrokken dat de nieuwe locatie en opzet voor succes zorgen: winkeliers zijn te spreken over de toegankelijkheid van de locatie én de opzet. Ook exposanten prijzen de januari-editie om de frisse nieuwe start, terwijl een enkeling zijn bedenkingen heeft over de ‘onoverzichtelijke’ indeling. Wilt u Modefabriek in Vijfhuizen herbeleven? Klik hier.

Modefabriek: De organisatie van Modefabriek deelt al jaren geen statistieken meer van beursedities. Als FashionUnited informatie opvraagt, deelt de organisatie de nieuwsbrief waarin wordt teruggeblikt op de laatste editie. Ook hier komt het overheersend positieve geluid nogmaals naar voren. Uit de nieuwsbrief is ook op te maken dat Modefabriek in juli 2025 wederom plaats zal vinden op een nieuwe locatie. Waar? Dat is nog een verrassing.

Shift

De Yada Yada Hal - Shift. Credits: FashionUnited / Foto door Alicia Reyes Sarmiento

Het Nederlandse beurslandschap kent dit jaar ook een nieuwkomer: Shift. De mannenmodebeurs is opgericht door de mede-oprichters van Modefabriek en Denim Days, Lucel van den Hoeven en Rick van Rijthoven, en vestigt zich op de evenementenlocatie ‘Taets Art and Event Park’ in Zaandam. De organisatoren geven bij de bekendmaking van de beurs aan een ‘rauwe, pure’ beurs neer te zetten met een focus op zaken doen. In het beursweekend, gelijk gepland met Modefabriek, blijkt al snel dat er een gemoedelijk sfeer hangt. De robuuste industriële hal doet denken aan de Øksnehallen in Kopenhagen waar voorheen de beurzen CPH en Revolver plaatsvonden en de stand-lay-out hebben wat weg van de Preview-beurzen – exposanten zijn voorzien van identieke ijzeren rekken waaraan de merknaam op een rood bordje is gemonteerd. De eerste Shift-editie verloopt rustig, maar kwaliteit staat boven kwantiteit. U kunt hier het beursverslag nogmaals lezen.

Shift: De organisatie van Shift geeft desgevraagd aan FashionUnited aan geen bezoekersstatistieken te delen, maar deelt wel het volgende: “Aangezien Shift in slechts drie maanden is opgezet, was het best spannend. Maar, Shift kende in mijn ogen een mooie start! Uit een enquête die we verspreidden onder onze deelnemers gaf 91 procent aan zeer waarschijnlijk op de volgende editie te staan. Zo’n 83 procent van dezelfde deelnemers zegt een zeer geslaagde indruk te hebben gekregen van het begin van Shift.”

CIFF

De 64e editie van de CIFF in Kopenhagen. Credits: FashionUnited

Op de dagen dat Modefabriek en Shift de boel weer afbreken, opent CIFF haar deuren van 28 tot en met 30 januari in het Bella Center in Kopenhagen. Voor haar 64e editie verschuift de Deens modebeurs,die als hoeksteen van de Noord-Europese mode-industrie fungeert, haar beursdatum voor het eerst zodat dinsdag de officiële openingsdag is en vrijdag niet meer onderdeel is van het schema. Dit moet de samenwerking met Copenhagen Fashion Week versterken. CIFF geeft bijna 1.200 merken onderdak, waarbij de derde samenwerking met Neudeutsch (dat veertig Duitse labels herbergt) een grote rol speelt. Het Neudeutsch-platform dient als rustpunt op de beursvloer, dat doet denken aan een mix tussen een warenhuis, conceptstore en gemeenschappelijke ruimte. De beurs biedt alles waar een winkel – of het nu een groot warenhuis of een selectief samengestelde conceptstore is – alleen maar van kan dromen. Meer lezen over FashionUnited’s CIFF-beleving? Klik hier.

CIFF: CIFF deelde geen bezoekersaantallen of statistieken met FashionUnited. De organisatie spreekt in haar nieuwsbrief een dag na de sluiting van de beurs van een ‘ongelooflijk evenement’: “Wat een energie!”

Mandatory CPH

Impressies van Mandatory CPH Credits: Mandatory CPH

Ook de Deense mode-industrie heeft sinds juni 2024 een nieuwe modebeurs: Mandatory CPH. Het evenement wil een antwoord bieden op de veranderende behoeften van de industrie en presenteert zich als een intiemer, kostenefficiënter en tijdbesparender alternatief voor grootschalige beurzen. Mandatory legt de nadruk op kwaliteit, in plaats van kwantiteit – zowel wat betreft exposanten als bezoekers, zo merkt FashionUnited op, op de beursvloer in januari. De jonge beurs presenteert 200 merken en kiest voor de sfeer van een conceptstore in plaats van een conventioneel beursformaat. De 5.000 vierkante meter grote vloer is gestructureerd met merk-eilanden wat voor een open en ontspannen setting zorgt. Op de beursvloer wordt al vroeg in de ochtend flink zaken gedaan. U kunt hier het verslag lezen.

Mandatory CPH: Mandatory deelde geen bezoekersaantallen of statistieken met FashionUnited.

IFCO

Drukte bij de ingang van IFCO in februari 2025. Credits: IFCO

Turkije is een serieuze concurrent voor grote spelers in de kledingindustrie, zoals Bangladesh en China. Het textielland legt de focus op kwaliteit en weet zijn positie al jaren te verdedigen, maar kampt ook met uitdagingen zoals een hoge inflatie en de naweeën van de aardbevingen uit 2023. De beurs Istanbul Fashion Connection (IFCO), waarvan de zevende editie in februari plaatsvindt, moet de wereldwijde export van kwalitatieve kledingstukken stimuleren. De beurs blaast dit jaar drie kaarsjes uit en maakt een internationaliseringsslag, vraagt speciale aandacht voor jonge ontwerptalenten en breidt kindermode uit op de beursvloer. Het Expo Center in Istanbul veranderde met 513 exposanten en 35.000 vierkante meter, verdeeld over acht hallen, in het epicentrum van de modewereld. Hoe FashionUnited de beurs heeft ervaren, lees u hier.

Preview’s statistieken: Totaal aantal bezoekers: 33.788

33.788 Bezoekers uit Turkije: 60 procent

60 procent Internationale bezoekers: 40 procent – een groei van 5,3 procent vergeleken met februari 2024

40 procent – een groei van 5,3 procent vergeleken met februari 2024 Bezoekersnationaliteit: 32,5 procent Midden-Oosten, 23,1 procent Europa, 25,1 procent Azië, 14,6 procent Noord-Afrika, 4,7 procent Amerika, Zuid-Amerika, Australië en Afrika

Disclaimer: Iedere modebeurs berekent zijn bezoekersaantallen op een andere manier. De statistieken kunnen niet met elkaar worden vergeleken.