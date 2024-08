Zalando boekt sterke Q2 en verliest financieel directeur

De Duitse e-tailer Zalando noteert groei in het tweede kwartaal. Volgens het financiële verslag benut het bedrijf de 'zomer van sport,' waarbij het meer sportartikelen verkocht.

In hetzelfde verslag meldt Zalando dat de financieel directeur (Chief Financial Officer of CFO), Sandra Dembeck, in februari van volgend jaar zal aftreden als gevolg van een reorganisatie in het management van het bedrijf. Verder zet het bedrijf in op "technologische mogelijkheden" met AI.

Zalando ziet omzet, winst en klanten stijgen

Financieel gezien is het een sterk kwartaal voor Zalando. De omzet van de webwinkel is 3,8 miljard euro, een stijging van bijna 3 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Zalando ziet ook zijn winst stijgen. De aangepaste kwartaalwinst vóór rente en belastingen (EBIT) steeg van 144,8 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar naar 171,6 miljoen euro.

Daarnaast beleeft de webwinkel een stijging van zijn aantal actieve klanten met 300.000 tot 49,8 miljoen vergeleken met het eerste kwartaal.

Zalando profiteert van sportmodemomentum en investeert in AI

Zalando haalt net als Adidas voordeel uit de sporttoernooien UEFA Euro 2024-voetbaltoernooi en de Olympische Spelen. Het merk benoemt in het financiële verslag van Q2 2024 in het bijzonder zijn sportcampagnes met atleten als voetballers Robert Lewandowski en David Alaba in de hoofdrol.

Het financiële verslag van Q2 2024 benadrukt dat Zalando zal blijven investeren in zijn technologische mogelijkheden. In 2023 lanceerde de webwinkel 'Zalando Assistant', aangestuurd door de grote taalmodellen van AI-onderzoeks- en implementatiebedrijf OpenAI. “Na maanden van succesvolle samenwerking hebben de twee bedrijven hun diepe samenwerking voort weten te zetten om samen meer innovatieve Generative AI-oplossingen te ontwikkelen afgestemd op de mode-industrie,” aldus het bedrijf.

Tot slot is Zalando van plan samen te werken met Shenzhen, “het tech-hart van China", aldus het bedrijf. Zalando wil "de lokale expertise in social commerce benutten en deze combineren met het diepgaande begrip van het bedrijf van de Europese markt om zijn Europese klanten gepersonaliseerde inspiratie en entertainment te bieden.”