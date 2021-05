Zalando lanceert diversiteits- en inclusiestrategie

Zalando heeft haar diversiteits- en inclusiestrategie do.BETTER gelanceerd, luidt het persbericht. Het betreft een uitgebreid actieplan, waarin Zalando zich richt op twaalf punten in vier pijlers: talenten, leiders, klanten en partners. De vooruitgang zal jaarlijks gerapporteerd worden in een rapport, waarvan de eerste versie in 2020 werd gepubliceerd.

De focus van de D&I-strategie zou liggen op het ontwikkelen van een inclusieve werkplek, diverse leiders als rolmodel, een meer inclusieve winkelervaring en een divers assortiment in elke categorie wat betreft prijs, maat en stijl, zo is te lezen.

David Schneider, Co-CEO van Zalando, zegt in het persbericht te streven naar inclusive by design: “Dat wil zeggen dat we de D&I-strategie bewust in alle domeinen van het bedrijf gaan integreren middels de diversiteit van onze talenten, leiders, klanten en partners tot leven te brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk maken van meer diversiteit en inclusie bij Zalando zal leiden tot betere innovatie, dieper inzicht in de klant, meer creativiteit en meer kwalitatieve besluitvorming. Bovendien zal het de mode-industrie positief beïnvloeden.”