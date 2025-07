Zalando mag About You overnemen

De Berlijnse online modewinkel Zalando kan de overname van concurrent About You binnen enkele dagen afronden. Dinsdagavond liet het bedrijf weten dat de Europese Commissie definitieve goedkeuring heeft gegeven voor de geplande fusie tussen de twee modeplatforms. Daarmee zijn alle voorwaarden vervuld en staat de afronding van de overname gepland op 11 juli.

Zalando heeft inmiddels meer dan 90 procent van de aandelen van About You in handen. Aandeelhouders die hun aandelen eerder te koop aanboden, ontvangen bij het afronden van de deal een vergoeding van 6,50 euro per aandeel, zoals in januari al was vastgelegd.

Daarnaast wil Zalando ook de resterende aandelen overnemen van kleine aandeelhouders. Dat gebeurt via een zogenoemde uitkoopprocedure, waarbij een passende vergoeding wordt geboden. Die uitkoop maakt deel uit van een fusie tussen About You en een volledige dochteronderneming van Zalando.