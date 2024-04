Zalando vecht Digital Service Act verder aan met tweede klacht

Zalando heeft opnieuw juridische actie ondernomen met betrekking tot de Digital Service Act. Onder de Digital Service Act moeten grote bedrijven extra maatregelen treffen om bijvoorbeeld desinformatie tegen te gaan. Zalando heeft al de stempel ‘groot bedrijf’ gekregen en moet aan de DSA voldoen, maar de e-tailer is van mening dat de berekening van eventuele boetes die opgelegd kunnen worden niet transparant is.

Zalando kreeg de stempel ‘zeer groot online platform’ door de Europese Commissie dankzij de 83 miljoen maandelijkse bezoekers. Dit aantal ziet de e-tailer als onjuist, omdat dit aantal bezoekers ook enkele fysieke retail takken van het bedrijf erbij heeft opgeteld. Omdat fysieke retail niet onder de Digital Services Act valt, is Zalando het niet eens met het cijfer. Daar bovenop komt het feit dat de commissie de jaarlijkse mogelijke boete van Zalando heeft bepaald op basis van ‘47,5 miljoen maandelijkse actieve ontvangers van diensten’.

De twee aantallen komen dus ook niet overeen. Zalando geeft aan dat er dus geen consistente berekeningsmethode is en dat hiermee de principes van gelijke behandeling worden overschreden. De e-tailer geeft aan dat het de afgelopen maanden twee formele informatieverzoeken heeft ingediend bij de Europese Commissie, maar dat beiden zijn afgewezen. Omdat de informatie die de commissie heeft verstrekt tot nu toe, volgens Zalando, niet toereikend is, heeft het bedrijf juridische stappen te ondernemen.

"Hoewel we met deze claim het bedrag van de vergoeding zelf niet betwisten, zijn we van mening dat we zonder duidelijke en transparante informatie over de gebruikte berekeningsmethode de nauwkeurigheid of eerlijkheid ervan niet kunnen controleren. Aangezien het aantal 'actieve afnemers van een dienst' de basis is voor zowel de berekening van de vergoeding als de VLOP-aanwijzing [VLOP is de term voor ‘very large online player’ die de commissie aanhoudt, red.], moeten we duidelijkheid en zekerheid hebben over welke berekeningsmethode de juiste is. De discrepantie tussen de gebruikte getallen toont aan dat de Europese Commissie onvoldoende duidelijkheid verschaft - wat een van de redenen was waarom we de eerste claim hebben ingediend", aldus Lena Wallenhorst, SVP Corporate Governance en General Counsel bij Zalando, in het statement. "Sterker nog, omdat we vinden dat we niet in de VLOP-categorie thuishoren, vinden we ook niet dat ons een vergoeding moet worden opgelegd."