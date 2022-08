Zalando verwacht terugkerende winst na tegenvallend kwartaal

Zalando SE behoudt ondanks tegenvallende cijfers van het tweede kwartaal vertrouwen in het verloop van de rest van het financiële jaar, zo blijkt uit een kwartaalverslag dat het merk vanmorgen naar buiten bracht. In het voorgaande tweede kwartaal van 2021 behaalde Zalando in tegenstelling nog uitzonderlijk sterke resultaten.

In de afgelopen maanden daalde de omzet in vergelijking met die van 2021 echter met vier procent, tot 2,6 miljard euro. De EBIT kwam aangepast voor inflatie uit op 77,4 miljoen euro in vergelijking met 184,1 miljoen euro in 2021. De nettowinst was 14 miljoen tegenover 120,4 miljoen in het voorgaande jaar.

Zalando’s totale afzet in het tweede kwartaal van 2022 was 3,8 miljard euro, een bedrag vergelijkbaar met de afzet van hetzelfde kwartaal in 2021. Het klantenbestand van het merk groeide met elf procent van 44,5 miljoen naar ruim 49 miljoen. Ook het aantal bestellingen steeg. Het loyaliteitsprogramma van het bedrijf, Zalando Plus, groeide met 164 procent en behaalde daarmee meer dan 1,5 miljoen leden. Wel daalde het gemiddeld uitgegeven bedrag per bestelling.

Het merk wijst de ontwikkelingen toe aan “een uitdagend macro-economisch klimaat” waaronder met name “een lager consumentenvertrouwen, inflatiedruk en voorraadtekorten.”

Zalando verwacht winststijging in 2022

Voor de tweede helft van dit financiële jaar verwacht Zalando “een verbeterde winstgevendheid en een terugkeer naar groei”. Het merk blijft hiermee vasthouden aan zijn initiële vooruitzichten voor het volledige jaar. Zo verwijst het merk naar de in juni ingevoerde strategie om een minimale bestelwaarde in te voeren op hun platform. Ook geven zij aan marketingkosten te gaan drukken en te focussen op verhoging van de efficiëntie van zijn Europees logistiek netwerk.

Ook zal Zalando “doorgaan met investeren (...) om diepere betrokkenheid bij klanten en groei in de partner-business te stimuleren, met name door investeringen in Highsnobiety.” In juni kwam het nieuws naar buiten dat Zalando het het mode- en lifestyle nieuwsmediaplatform en creatief consultancy bureau Highsnobiety overnam, waarbij Highsnobiety ook zou functioneren als creatief adviesorgaan voor Zalando. Hierbij zou het bijvoorbeeld gaan om het helpen met ‘inspirationele storytelling en de curatie van het assortiment te versterken’, zo stond er destijds in een persbericht vermeldt.