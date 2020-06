Zalando wil CO2-uitstoot met 80 procent drukken voor 2025

Zalando SE heeft zichzelf ten doel gesteld haar CO2-uitstoot de komende vijf jaar met tachtig procent te verminderen ten opzichte van 2017. Daarnaast moet de uitstoot die gepaard gaat met de kledingproductie van haar eigen labels met 40 procent omlaag worden gebracht. Ook wil het online platform dat 90 procent van zijn leveranciers - kledingmerken, verpakkingsbedrijven en een deel van de transportbedrijven - vergelijkbare duurzaamheidsdoelen gaat stellen. Dat verkondigt Zalando vandaag in een persbericht.

De doelen zijn opgesteld in samenwerking met de Science Based Target Initiative (SBTI), dat voor internationale bedrijven duurzaamheidsdoelstellingen beoordeelt op basis van het Parijs-akkoord. In dat akkoord werd in 2015 het streven vastgelegd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De doelstellingen worden beoordeeld als ‘science-based’ wanneer deze in lijn zijn met de reducties die noodzakelijk zijn om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken, en daarnaast inspanningen tonen om deze terug te brengen tot 1,5 graden celsius.

Zalando laat in het persbericht weten dat het aan allerlei initiatieven werkt in verschillende delen van het bedrijf om de eigen doelstellingen met betrekking tot het verlagen van CO2-uitstoot te halen. Zo zal het bedrijf alle locaties, zoals kantoorgebouwen en opslagloodsen, voorzien van elektriciteit uit duurzame bronnen, zoals zonnepanelen. Daarnaast wil Zalando tien procent energie-efficiënter worden door haar distributiecentra daarvoor beter uit te rusten. De producten van Zalando’s eigen labels zullen in de toekomst vaker van hergebruikt materiaal worden gemaakt om de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het produceren van nieuw materiaal te beperken.

90 procent van Zalando’s leveranciers moet tegen 2025 eveneens dergelijke ‘science-based targets’ (SBT’s) implementeren, zo stelt Zalando in het persbericht. Het bedrijf hoopt zo ‘een positief effect op de gehele productieketen’ te genereren.

Het stellen van de uitstootdoelen is in lijn met de duurzaamheidsstrategie die het bedrijf in oktober 2019 presenteerde onder de noemer ‘do.More’ . Zalando verklaarde destijds volledig CO2-neutraal te zullen gaan opereren.