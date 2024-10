Zara-eigenaar Inditex investeert 50 miljoen euro in duurzame mode-startups

De Spaanse modegroep Inditex, het moederbedrijf van onder andere de merken Bershka, Pull & Bear en Zara, investeert 50 miljoen euro via een durfkapitaalfonds in innovatieprojecten in de textielsector. Dit bedrag is bedoeld voor het aandelenkapitaal van modebedrijven die deel uitmaken van de 'Sustainability Innovation Hub' van de groep, waaraan het fonds is gekoppeld.

Volgens het zakenblad El Confidencial vertrouwt Inditex het beheer van het kapitaalfonds van 50 miljoen euro toe aan Mundi Ventures. Deze firma is ook investeerder in Twinco Capital, een 'fintech' [red. een samentrekking van 'financiële technologie'] gevestigd in Amsterdam en in Madrid die zich richt op duurzame toeleveringsketens. Daarnaast beheert Mundi Ventures de investeringen van bedrijven in de groeifase zoals Job&Talent, Bolt Tech, Klarna en Shift.

De investering van Inditex maakt deel uit van een strategisch plan dat Óscar García Maceiras, CEO van Inditex, in juli 2023 introduceert. Dit plan legt de nadruk op duurzame textielinnovatie. Volgens Maceiras is textielinnovatie een cruciaal element voor de transitie naar een duurzamer bedrijfsmodel. Inditex ziet zichzelf als een aanjager voor het opschalen van technologische en textielinnovaties. De modegigant werkt hiervoor samen met meer dan 200 duurzame mode-startups.

Inditex richt zich de komende jaren op duurzaamheid, innovatie en klanttevredenheid. Het bedrijf wil jaarlijks 900 miljoen euro in deze doelstellingen investeren, aldus Maceiras tijdens de presentatie van de jaarresultaten van Inditex voor FY2023. Recentelijk kondigt Inditex een samenwerking aan met de Amerikaanse start-up Galy, die katoen kweekt in laboratoria en kledingstukken maakt uit gerecyclede materialen.