Protest overschaduwt Zara’s 50-jarig jubileum in Spanje

Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van Zara zijn medewerkers van verschillende Inditex-winkels in de Spaanse stad La Coruña, waar het hoofdkantoor van Inditex is gevestigd, de straat op gegaan om te protesteren. La Coruña speelde een centrale rol in de jubileumviering, omdat daar vijftig jaar geleden de allereerste Zara-winkel werd geopend. De medewerkers vinden dat hun arbeidsrechten steeds verder worden ingeperkt. Vakbond CIG beschuldigt Inditex ervan het personeel in de provincie La Coruña bewust te benadelen.

Terwijl Zara het jubileum vierde met een campagnevideo, een speciale collectie en een pop-up bij de allereerste Zara-winkel in La Coruña, verzamelden de medewerkers zich precies op die plek om hun zorgen kenbaar te maken. Ze willen aandacht voor het feit dat hun rechten volgens hen stukje bij beetje worden afgebouwd.

Protest van de winkelmedewerkers van Inditex voor de Zara-winkel in de straat Juan Flórez in La Coruña op 9 mei 2025. Credits: CIG.

De vakbond CIG stelt dat Inditex steeds meer wil onderhandelen op nationaal niveau, waardoor lokale belangen – zoals die van La Coruña – worden genegeerd. Dit zou een reactie zijn op de krachtige inzet van de medewerkers in deze regio, die in 2022 tot betere arbeidsvoorwaarden leidde voor alle Inditex-medewerkers in Spanje. Die successen kwamen destijds na felle protesten, die uiteindelijk leidden tot een historische overeenkomst in 2023.

Volgens CIG wil het bedrijf sindsdien onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk centraal regelen, zonder rekening te houden met regionale verschillen. Zo probeert Inditex volgens de vakbond de invloed van vakbonden zoals CIG te verkleinen.

Hoewel in maart 2024 een nieuwe onderhandelingsronde op nationaal niveau begon, stelt CIG dat er geen verbeteringen zijn vastgelegd. Tegelijk worden er volgens de vakbond op provinciaal niveau geen gesprekken meer gevoerd, terwijl daar eerder juist de meeste vooruitgang werd geboekt.

In juni 2024 bezetten CIG-leden tijdelijk het hoofdkantoor van Inditex om deze kwestie aan te kaarten. “We willen best bijdragen aan het succes van het bedrijf, maar niet als dat ten koste gaat van onze rechten,” zei vakbondslid Lucía Domínguez tijdens het protest.

Volgens de CIG probeert Inditex het regionale overleg bewust te ondermijnen, terwijl juist dat overleg in het verleden leidde tot betere lonen en werkomstandigheden.

CIG beschuldigt het bedrijf er verder van bewust rechten af te bouwen. Zo wil Inditex het moeilijker maken voor medewerkers om verlof aan te vragen of gewerkte uren te compenseren. Ook weigert het bedrijf nieuwe medewerkers aan te nemen in La Coruña, waardoor bestaande teams extra worden belast bij ziekte of vakanties.

Vakbond CIG benadrukt dat ze zich blijft verzetten tegen de huidige ontwikkelingen. De eerder gemaakte afspraken in La Coruña moeten worden nageleefd, aldus de bond. Daarnaast wil CIG voorkomen dat toekomstige cao-onderhandelingen worden ingezet om de invloed van lokale vakbondsvertegenwoordigers te beperken. Volgens vakbondsvertegenwoordiger Lucía Domínguez probeert Inditex hiermee “de strijd te bestraffen”.