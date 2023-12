Een jaar van uitdagingen en onderhandelingen: Dit was 2023 voor Inditex

De Spaanse modegigant Inditex is niet alleen een van de toonaangevende bedrijven op nationaal niveau, maar is - als moederbedrijf van modemerken Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius en Bershka - ook een van de meest toonaangevende bedrijven wereldwijd binnen de modewereld. FashionUnited zet alle successen en uitdagingen van 2023 voor Inditex nog eens op een rij.

De financiële resultaten: een explosieve start, een struikelblok op het einde

De Inditex Groep startte 2023 met een nieuw strategisch plan, na het boeken van "recordhoogten" in omzet en winst in het vorige boekjaar.

Na een eerste kwartaal waarin de verkoop positief was in alle geografische gebieden waar de multinational actief is, zowel via de fysieke als de online kanalen, was de start van het tweede kwartaal even positief; de winst steeg met 54 procent.

Deze opwaartse trend zou zich niet alleen voortzetten, maar ook procentueel verbeteren wat betreft de winstgevendheid in de eerste zes maanden van het boekjaar, waarin de groep een nettowinst van 2,52 miljard euro boekte. De prestaties vertraagden echter in het derde kwartaal .

Ondertussen stemde de raad van bestuur in met een vermindering van de zetels na het vertrek van Emilio Saracho.

Maersk vrachtschip.

Verbintenis met de natuur

Nadat Inditex werd aangesproken op de impact van het luchttransport, sloeg het de handen ineen met Atlas Air en Repsol om de luchtvaartsector koolstofvrij te maken en met Maersk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zowel over zee als over land.

Na een nieuwe waarde te hebben gegeven aan het label ‘Join Life’, heeft Inditex 15 miljoen euro bijgedragen aan de schaalvergroting van regeneratieve landbouwmodellen. In 2023 stelde Inditex ook nieuwe duurzaamheidsdoelen vast, met de belofte om in 2040 "netto nul emissies" te hebben.

In het kader van de doelstellingen van haar circulariteitsproject kocht Inditex in oktober de eerste 2.000 ton Circulose-vezel . Het sloot ook een overeenkomst met de International Apparel Federation om de transformatie van de sector te stimuleren. En samen met Jeanologia presenteerde het een technologie die het vrijkomen van microplastics uit textiel vermindert.

Grote stappen op het gebied van diversiteit en inclusie

2023 was ook het jaar waarin Inditex haar eerste gelijkheidsplan ondertekende en nadat ze zich ertoe verbonden had het aantal mensen met een beperking in haar personeelsbestand te verhogen, lanceerde ze een nieuw winkelmodel in Madrid voor haar inclusieve project For&From. Hier werken allerlei professionals met verschillende gradaties van beperkingen.

Strategische aanpassingen en wereldwijde uitdagingen

De opening van een nieuwe winkel, met een investering van 105 miljoen euro op de grens tussen Nederland en Duitsland, was ook een belangrijke vooruitgang in de strategie van Inditex, dat in Spanje was begonnen met het aanrekenen van 1,95 euro voor retourzendingen , een maatregel die het al toepaste in de rest van zijn markten.

In Latijns-Amerika herstructureerde Inditex zijn activiteiten in Argentinië en Uruguay door te kiezen voor franchising. De verkoop van alle activiteiten in Rusland werd bevestigd, terwijl het bedrijf in Birma aankondigde zich terug te trekken uit de fabrieken in dat land. In de huidige gecompliceerde internationale context sloten de Inditex winkels in Israël (tijdelijk) in oktober, als gevolg van de uitdagingen in het Midden-Oosten. In Spanje werden de vooruitzichten sterk beïnvloed door arbeidersprotesten.

Concentratie van de vakbondsafgevaardigden van de logistieke platforms van Inditex in Spanje voor de deuren van de Zara "flagship store" in de Plaza de España in Madrid.

Nationale staking en eerste eisen

De Spaanse vakbonden CGT en USO riepen op 7 januari op tot een nationale staking bij Zara, Lefties, Kiddy's Class en Pull&Bear om de lonen tussen de regio's gelijk te trekken. Hoewel er lokale overeenkomsten waren, breidde de CGT haar eisen uit naar het nationale niveau, inclusief loonsverhogingen en uniforme voordelen.

Inditex stemde ermee in om met de UGT en de CCOO te onderhandelen over algemene loonmaatregelen en stelde op 25 januari de Ronde Tafel van de Staat in, waar de provinciale cao's werden bekeken en het commissiesysteem werd herzien.

Tot de voorgestelde maatregelen behoorde een transparanter en rechtvaardiger stimulerings- en commissiesysteem. Hoewel CCOO en UGT in november een overeenkomst tekenden, probeerde de "Mesa Estatal" de basis te leggen voor een landelijke overeenkomst die de arbeidsvoorwaarden binnen de hele Inditex Groep in Spanje gelijk zou trekken.

Tijdens de staking op 7 januari protesteerden arbeiders van verschillende Inditex-ketens voor loonnivellering en verbeteringen. Er werden toekomstige stakingen aangekondigd toen er geen reactie kwam.

Op 13 januari vonden in Valencia protesten plaats om eerlijke arbeidsvoorwaarden en voordelen te eisen. Deze actie vond plaats vóór de geplande onderhandelingen tussen Inditex en vakbondsvertegenwoordigers op staatsniveau, waardoor de besprekingen die gepland stonden voor 25 januari vervroegd werden.

Vooruitgang en uitdagingen op landelijk niveau

In Spanje gingen de onderhandelingen van start over arbeidsomstandigheden, het gelijkheidsplan en de staatstafel over beloning. De CCOO presenteerde een reeks eisen, variërend van loon tot sociale kwesties, en pleitte voor interne promotie, transparantie in selectieprocessen en het wegnemen van belemmeringen voor vrouwen op de werkvloer.

De CGT riep nieuwe acties op voor 23 januari om loonsverhoging te eisen, waarbij demonstranten opriepen tot de erkenning van sociale voordelen die vergelijkbaar zijn met andere onderdelen van het bedrijf en protesteerden tegen het feit dat ze werden uitgesloten van de onderhandelingstafel van de staat die gepland stond voor 25 januari.

Binnen 24 uur na de Mesa Estatal waren er meer protesten in Galicië en Madrid over sluitingen en vermeend gebrek aan steun van CCOO en UGT.

De Mesa Estatal werd op 25 januari gevormd en ging over loonmaatregelen en uitkeringen. Er werd een voorschot van 3 procent afgesproken en de stimuleringsmaatregelen werden vernieuwd. Hoewel vooruitgang werd geboekt, werd gewaarschuwd voor de onmogelijkheid van volledige gelijkschakeling. Er werd een nieuwe vergadering gepland voor 2 februari, wat niet verhinderde dat er op 11 februari een nationale staking werd uitgeroepen.

Spanningen na een 'historisch akkoord’

Tijdens de Ronde Tafel van de Staat werd een historisch akkoord bereikt tussen Inditex en UGT/CCOO, waarbij de loonnivellering en de sociale uitkeringen werden geconsolideerd na de vaststelling van een minimumloon van 18.000 euro. Ondanks de euforie onder de arbeiders daalden de Inditex-aandelen na de aankondiging.

Daarna was het de beurt aan de arbeiders van het logistieke platform van Inditex in Meco, die protestacties voor betere voorwaarden aankondigden.

De 1.500 arbeiders demonstreerden in mei en dreigden met een staking. Na protesten werd een voorakkoord bereikt met progressieve loonsverhogingen van plus 10,3 procent over drie jaar. De definitieve goedkeuring wacht op een stemming door de arbeiders in geplande vergaderingen.

Regionale conflicten houden aan

Ondanks de overeenkomst met de staat in februari bleven de conflicten aanhouden. De FeSMC van UGT klaagde Inditex aan voor het schenden van de overeenkomst in Cantabrië. Het geschil ging over loonverschillen door ouderdom.

CCOO kondigde mobilisaties aan in de logistiek om gelijke rechten te eisen. Er waren bijeenkomsten vanaf 6 november en een centraal protest op 20 november. De vakbond streefde naar een sociale dialoog om de kwesties van gelijkheid en loongaranties aan te pakken.

Eind november voerden logistieke werknemers de protesten opnieuw op. De eerste mobilisatie in Arteixo streefde naar een eigen onderhandelingstafel. CCOO bekritiseerde het gebrek aan inzet van Inditex gedurende tien jaar.

Een paar dagen geleden evalueerde CCOO het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen met Inditex. Tijdens de meest recente demonstratie van Comisiones Obreras, voor de Zara-flagshipstore op Plaza de España in Madrid, evalueerde de vakbond het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen met Inditex. Ze drongen aan op gelijke werkgelegenheid voor logistieke werknemers en dreigden met verdere protesten. Er werden plannen aangekondigd om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te boycotten en waarschuwingen om de mobilisaties te intensiveren.