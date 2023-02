Zeeman wint Circular Award Business Large 2023

Het is de Week van de Circulaire economie in Nederland en daar hoort natuurlijk een competitie bij. Een competitie waarbij bedrijven innovatieve projecten en producten tonen die bijdragen aan een circulaire economie in Nederland. Textielketen Zeeman wint de Circular Award Business Large 2023.

De competitie is verdeeld in drie categorieën: Business Large, Business Small en Public. Kanshebbende ondernemingen werden uitgekozen op basis van circulariteit in onder andere de strategie, gemaakte impact, samenwerkingen met anderen in de keten en het businessmodel. Zo’n 102 ondernemingen meldden zich, waarvan negen finalisten werden geselecteerd door de vakjury.

Zeeman lanceerde in 2022 een nieuw project in samenwerking met Het Goed- een sociale onderneming met dertig kringloopwarenhuizen en vijf textielsorteercentra in Nederland, waardoor textiel een tweede leven krijgt. Consumenten kunnen hun oude kleding inleveren, waarna de kleding door Het Goed wordt gesorteerd op hergebruik of recycling. Een deel van de kleding werd direct tweedehands aangeboden in Zeeman-winkels in Nederland en België.

Volgens de vakjury onderneemt Zeeman stappen om het businessmodel om te buigen naar circulair. “En dat is een uitdagende sector”, zei juryvoorzitter Karen Maas tijdens de uitreiking volgens De Ondernemer, “wat ze ondernemen is zichtbaar en we durven het zelfs sexy te noemen”. Andere finalisten in deze categorie waren Philips en Bleckmann.

De Circular Business Small Award 2023 ging naar Peel Pioniers en de Circular Award Public 2023 werd overhandigd aan Provincie Gelderland.