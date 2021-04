Zeker helft kledingarbeiders in Bangalore gedwongen tot ontslag tijdens pandemie

Meer dan de helft van de werknemers van kledingfabrieken in de Indiase stad Bangalore heeft gedwongen ontslag genomen tijdens de lockdowns in 2020. Dat blijkt uit een rapport van de Indiase Garment and Textile Workers’ Union (GATWU) en het Alternative Law Forum (ALF). Volgens het rapport zou het percentage gedwongen ontslagen zijn opgelopen tot 62 procent.

Het rapport is gebaseerd op interviews met 89 werknemers van 25 kledingfabrieken in de omgeving van Bangalore. Werknemers van zeventien fabrieken zeiden door hun werkgevers gevraagd te zijn ontslag te nemen vanwege de nijpende economische situatie als gevolg van de coronapandemie. Meerdere werknemers zeiden daarbij door het management onder druk te zijn gezet. Omdat de ontslagen formeel gezien vrijwillig zijn, worden deze door de staat over het hoofd gezien en door werknemers vaak niet aangevochten, zo stellen de onderzoekers.

Volgens de onderzoekers zijn er inmiddels tekenen van herstel in de kledingindustrie in Bangalore, maar hebben de werknemers in de tussentijd sterke verliezen geleden op het gebied van inkomen en sociale zekerheid, en hebben ze vaak schulden opgebouwd.

De onderzoekers zeggen het management van de desbetreffende fabrieken te hebben gecontacteerd voor een reactie, maar geen antwoord te hebben ontvangen.