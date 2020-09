Zo haal je het meest uit online marketplaces volgens Channable

Online marketplaces en andere online verkoopkanalen zijn niet meer weg te denken, en het was nog nooit zo eenvoudig om producten online aan de man brengen. Consumenten zijn sinds de coronacrisis steeds massaler online gaan kopen. Het inzetten van dergelijke kanalen biedt dan ook veel kansen, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Want hoe bepaal je de strategie, behoud je het overzicht en zorg dat je ervoor dat de productdata en voorraad continu gesynchroniseerd wordt?

Winst te behalen

Wie gaat verkopen via online verkoopkanalen is al snel uren handmatig bezig om productdata en voorraden actueel te houden. Zeker wanneer je de ambitie hebt om via meerdere platforms te gaan verkopen. “Elk kanaal heeft zijn eigen wensen en eisen voor het aanleveren van data”, weet Lisa van Ginkel, verantwoordelijk voor de marketing Benelux bij Channable. “Het is veel werk om dat voor elk afzonderlijk kanaal bij te houden. Door dit proces te automatiseren valt er heel veel tijdwinst te behalen. Zo houd je meer tijd over voor het runnen van je business.” De online marketingtool van Channable stelt webshopeigenaren en online marketeers in staat om hun producten te verkopen op ruim 2500 prijsvergelijkingswebsites, affiliates en marktplaatsen wereldwijd. Een alles-in-één oplossing voor het volledig beheren van feedmarketing.

Altijd up-to-date

Eén van de belangrijkste stappen is het categoriseren van de producten, zo komen die in de juiste categorie van de betreffende verkoopkanalen terecht. Vervolgens kun je de data in de tool gaan optimaliseren. “Stel dat een product op een bepaald platform niet goed verkoopt, dan kun je dat artikel uitsluiten”, aldus Celia Lapoutre, customer success manager Benelux bij Channable. “Salesartikelen wil je misschien juist pushen. Bij Google Shopping zijn afbeeldingen het allerbelangrijkst. Daarom kun je instellen dat producten waar geen afbeelding van beschikbaar is, hier niet worden getoond.” Als de set-up eenmaal is voltooid, ververst de tool alle data automatisch. Dit gebeurt dagelijks, al kun je er ook voor kiezen om tot elk uur bij te werken. Dat is interessant voor fashionbedrijven die te maken hebben met een sterk variabele feed.

Hogere conversie

Het grote voordeel is dat alle kanalen communiceren via hetzelfde dashboard. Oftewel: dezelfde data die wordt gebruikt voor platforms als Marktplaats, Bol en Amazon en kun je ook inzetten om te adverteren via zoekmachines. “Een probleem waar veel modebedrijven tegenaan lopen, is dat ze beloftes niet altijd waar kunnen maken”, stelt van Ginkel. “Dit betekent dat je de consument moet teleurstellen én, in het geval van een advertentie, is het ook nog eens weggegooid geld. Om geen ‘nee’ meer te hoeven verkopen, kun je bijvoorbeeld instellen dat een advertentie automatisch wordt stopgezet als de voorraad lager is dan drie. Zo ziet de consument altijd relevante advertenties en maak je als bedrijf geen onnodige kosten. Interessant is ook de optie om longtail te adverteren, want hoe specifieker de zoekopdracht, hoe hoger de conversie.”

Internationale mindset

Het in Utrecht gevestigde Channable werd in 2014 opgericht en is inmiddels actief in acht landen. Bij het bedrijf zijn 130 medewerkers en rond de 25 nationaliteiten werkzaam. “Doordat we meerdere regioteams hebben met kennis van de verschillende markten kunnen we klanten goed informeren over de mogelijkheden om te groeien in andere gebieden”, aldus van Ginkel. Bedrijven als Scotch & Soda, G-Star Asics, Balr., Hunkemöller, Winkelstraat.nl, Zeeman en Hema maken gebruik van de online marketingtool van Channable. De abonnementsvorm is maandelijks aanpasbaar. “We merk dat klanten dit erg prettig vinden”, vult Lapoutre aan. “Hierdoor kun je op een laagdrempelige manier uitproberen wat wel en niet werkt, zonder dat je je gelijk voor een langere periode vastlegt.”

Flexibel en schaalbaar

Die flexibiliteit en schaalbaarheid is een groot voordeel, bijvoorbeeld nu Black Friday in aantocht is. Vergelijkbaar met elke andere salesperiode waarin de voorraad extra snel gaat, kunnen webshopeigenaren en online marketeers ad hoc te werk gaan door de prijzen in de online marketingtool van Channable op datum aan te passen. Ook op dat vlak valt veel winst te behalen. “In de drukste periodes van het jaar wil je als bedrijf zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan administratief werk”, besluit Lapoutre. “Alles wat je al kunt voorbereiden scheelt, dan hoef je daar ‘in the heat of the moment’ niet mee bezig te zijn. Fashionbedrijven kunnen zelfs al voorbereidend werk doen voor Sinterklaas en Kerst, aan de hand van prognoses gebaseerd op eerdere jaren. Handig in een periode waarin prijzen en voorraden behoorlijk kunnen variëren.”

Beeld: links; Celia Lapoutre, rechts; Lisa van Ginkel