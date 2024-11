Zo pakt O My Bag-CEO Paulien Wesselink maatschappelijk verantwoord ondernemen aan

Paulien Wesselink vroeg zich als kind vaak af waarom ze niet de hele klas op haar verjaardagsfeestje kon uitnodigen. "Ik hield er nooit van om mensen uit te sluiten," zegt de oprichter en CEO met een glimlach in een videogesprek met FashionUnited. Dit vroege voorbeeld van maatschappelijke verantwoordelijkheid vormt de basis voor wat later O My Bag zou worden, een Nederlands tassenmerk dat zich richt op de sociale impact in India.

Het merk O My Bag raakt in zijn beginjaren geïnspireerd door merken zoals het Amerikaanse merk Tom's Shoes, dat bekendstaat om zijn 'one for one'-concept: voor elk verkocht paar schoenen wordt een paar geschonken aan een kind in nood. Nederlandse merken zoals Tony's Chocolonely en Marie-Stella-Maris komen in die tijd ook op, met hun focus op impact. “Ik geloof in de kracht van de economie en wilde een ‘for profit’ bedrijf opzetten dat sociale waarde toevoegt,” vertelt Wesselink. Ze vult aan: “Sinds 2011 is het doel van het bedrijf niet alleen om mooie tassen te verkopen, maar ook de mode-industrie inspireren om sociale verantwoordelijkheid serieus te nemen.”

O My Bag produceert leren tassen in India. Het bedrijf, opgericht in 2011, blijft groeien, terwijl Wesselink gefocust blijft op de visie die ze van kinds af aan heeft: het serieus nemen van sociale verantwoordelijkheid. Onderdeel daarvan is ervoor zorgen dat de producenten in India een eerlijk loon krijgen. Daarnaast innoveert het merk door gebruik te maken van innovatieve materialen zoals MIRUM®, een plasticvrij, plantaardig alternatief voor leer. Het merk is inmiddels verkrijgbaar in 26 landen en bij meer dan 500 verkooppunten. Wesselink is net terug uit de VS, waar ze haar merk verder wil uitbreiden.

O My Bag najaarscollectie ‘Frontrunner’ Credits: O My Bag

Productie in India

Wesselink glimlacht wanneer ze terugdenkt aan de lancering van O My Bag in 2013. "De productie in India is een uitdaging," zegt ze. "Als CEO ben je voortdurend bezig met het oplossen van problemen. Een van de eerste uitdagingen was bijvoorbeeld de lancering van ons merk tijdens Amsterdam Fashion Week. We hadden een evenement gepland, maar een paar weken voor de show waren de tassen nog niet klaar. Vanuit mijn 'Nederlandse bril' dacht ik: ik bestel de tassen, dus ik verwacht dat ze ook op tijd aankomen. Toen ze eindelijk arriveerden, bleken er problemen te zijn met de ritsen. Later ontdekte ik dat de fabrikant goedkopere materialen had gebruikt om de deadline te halen. Het was een harde les, maar ik begreep al snel dat dit soort situaties onvermijdelijk zijn."

Een belangrijke les die ze heeft meegenomen van de lancering in 2013, is: "Verandering is constant; flexibiliteit is essentieel." Ze legt uit: "Dit is een van de kernwaarden van het O My Bag-team. In de mode-industrie is het cruciaal om flexibel in te spelen op onverwachte situaties."

Leefbaar loon

Het implementeren van een leefbaar loon in India blijkt een bijzonder complex proces, legt Wesselink uit: “Zelfs als een merk het minimumloon respecteert, betaalt een fabrikant werknemers vaak niet extra als andere merken dat niet doen. Hierdoor kunnen werknemers nog steeds niet rondkomen van hun loon.” Ze voegt toe: “Voor ons als merk is het belangrijk om volledige verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat iedere werknemer een eerlijk salaris ontvangt. Dit doen we door premies te betalen en samen te werken met lokale organisaties en NGO’s die helpen bij financiële planning.”

Wat is een leefbaar loon? De Global Living Wage Coalition definieert een leefbaar loon als “een vergoeding [...] ontvangen door een werkende persoon op een bepaalde locatie voor een normale werkweek die voldoende is om een adequate levensstandaard voor die persoon en zijn of haar afhankelijke personen te bieden. Een behoorlijke levensstandaard omvat voedsel, water, onderdak, onderwijs, medische zorg, vervoer, kleding en andere basisbehoeften, waaronder voorzieningen voor onverwachte gebeurtenissen.”

Wesselink vertelt dat de mogelijkheid om echt een verschil te maken voor de mensen die haar producten maken, haar blijft motiveren om steeds meer te doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Sinds 2020 betalen we een Living Wage Premium aan onze producenten in India. Dit ligt boven het minimumloon en stelt families in staat om daadwerkelijk in hun levensonderhoud te voorzien.”

Ze legt verder uit: “Merken investeren vaak veel geld in het uitzoeken van eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden. Voor bedrijven die wereldwijd produceren, betekent dit dat ze op elke locatie moeten voldoen aan verschillende standaarden en wettelijke minimumlonen. De VN (de Verenigde Naties) en lokale overheden stellen allemaal verschillende normen vast, wat het moeilijk maakt om een universele aanpak te vinden. Daarom werken wij samen met lokale NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) om ervoor te zorgen dat deze premie goed terechtkomt. We bieden ook trainingen over eerlijke betalingen en uitbetalingssystemen, zodat fabrieks-eigenaren deze effectief kunnen implementeren. Dit omvat ook trainingen voor lokale teams over het belang van leefbaar loon en financiële educatie, zodat werknemers leren hun inkomen goed te beheren en te sparen voor hun gezinnen.” Het proces van het implementeren van een leefbaar loon lijkt complex, maar Wesselink is bereid om het model met andere merken die ernaar streven te delen. “Dit alles vormt een essentieel onderdeel van onze missie en benadrukt onze rol als frontrunner in de mode-industrie; we streven ernaar ons model te delen, zodat andere merken het kunnen overnemen.”

Kleine verandering, grote impact

Wesselink benadrukt het belang van niet alleen producten uit een land te halen, maar ook iets terug te geven aan de lokale gemeenschap.

“Elk jaar organiseren we een "worker service", waarbij we samen met een lokale NGO in de moedertaal van de werknemers vragen stellen over hun werkomstandigheden en verbeterpunten. Dit levert waardevolle feedback op die we vervolgens bespreken met de fabriekseigenaren. Zo hebben we onlangs een training over menstruatiehygiëne gegeven. Dit bracht aan het licht dat er te weinig prullenbakken in de toiletten waren. Dergelijke kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken in het dagelijks leven van de werknemers.”

“Door regelmatig in contact te staan met de fabriekseigenaren, met wie we vaak al jarenlang samenwerken, kunnen we een goede relatie opbouwen en samen verbeteringen doorvoeren. Terwijl sommige merken snel van fabriek wisselen om kosten te besparen, blijven wij trouw aan onze partners. Dit stelt ons in staat om langdurige veranderingen door te voeren.”

Mode met impact

Wesselink heeft ambitieuze plannen voor de toekomst van O My Bag, met een focus op groei in de VS. “We willen ons merk verder uitbreiden en een voorbeeld zijn voor andere modebedrijven, vooral op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid,” zegt ze.

"Een tassenmerk past goed bij mijn liefde voor mode en mijn wens om de sector anders aan te pakken," zegt Wesselink. "Verantwoord produceren is complex, maar we nemen verantwoordelijkheid voor onze producten, inclusief het zorgen voor eerlijke salarissen voor onze werknemers."

Recent lanceerde O My Bag tassen gemaakt van MIRUM®, een plasticvrij, plantaardig alternatief voor leer. Dit materiaal heeft een ecologische voetafdruk die tot tien keer kleiner is dan synthetisch leer en is bovendien water- en vlekbestendig. Wesselink hoopt dat deze innovaties de mode-industrie zullen aanmoedigen om duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid meer centraal te stellen. "We zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt en blijven werken aan een grotere impact," sluit ze af.

O My Bag laat zien dat mode niet alleen mooi kan zijn, maar ook een positieve bijdrage kan leveren.