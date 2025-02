Zo verloopt het FW25-inkoopseizoen bij Joop!

Het Duitse kledingbedrijf Joop! verwacht een groei in de bestellingen voor de herfstcollectie van 2025. In dit interview deelt Brand Director Thorsten Stiebing zijn verwachtingen voor de groothandel, de sfeer in de modebranche en de regio’s waar het merk goed presteert.

Joop!, onderdeel van de Zwitserse Holy Fashion Group, is de afgelopen jaren sterk gegroeid in het buitenland. Zo heeft het merk succes in de Verenigde Arabische Emiraten en opende het nieuwe winkels in Polen. Inmiddels komt 40 procent van de omzet uit internationale markten, terwijl 60 procent wordt behaald in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Hoe ervaart u de huidige situatie en stemming in de branche?

Na gesprekken op de beurs in Düsseldorf en met spelers in de branche blijkt dat de detailhandel momenteel met verschillende uitdagingen wordt geconfronteerd. Voorraadbeheer en de doorontwikkeling van businessmodellen staan centraal. Daarnaast houden veel bedrijven zich intensief bezig met hun commercialiteit. Ondanks deze uitdagingen zijn er ook optimistische geluiden in de branche.

Waar draait het commercieel om?

De belangrijkste vragen gaan over de financiële prestaties: hoe ontwikkelen de kerncijfers (KPI's), de winstmarges, de verdeling van de winst, de verkoopcijfers (sell-through rates) en de voorraadniveaus? Dit zijn de cruciale factoren.

Joop! brengt voor herfst/winter 2025 een vleugje glamour in zijn stijlen. Credits: Joop!

U noemde ook dat er een zeker optimisme heerst.

De exportmarkten ontwikkelen zich stabiel, met name in Polen, waar de marktstemming optimistisch is. Over het algemeen laten de exportlanden een positieve ontwikkeling zien. In Duitsland staan gesprekken met winkeleigenaren en inkopers centraal. Terwijl aanvankelijk economische cijfers worden besproken, verschuift de focus vervolgens naar de collectie, die overwegend positief wordt beoordeeld. De focus op het product zelf leidt in gesprekken vaak tot een ontspannen sfeer.

Vijf jaar geleden spraken we elkaar voor het laatst. Toen ging het over omzetverdubbeling en expansie. Hoe is het Joop! sindsdien vergaan?

De omzetontwikkeling heeft de verwachtingen overtroffen. De wholesale-omzet is meer dan verdubbeld, de online business heeft een sterke groei doorgemaakt en ook de licentieverkoop heeft zich positief ontwikkeld. Sinds 2020 is het bedrijf aanzienlijk gegroeid, we zijn goed uit de coronatijd gekomen en hebben de periode na de pandemie succesvol benut.

En hoe is het de afgelopen twee jaar gegaan voor Joop!?

In 2023 noteerden we een aanhoudende tweecijferige groei in de wholesale en een sterke groei online. Onze jaarlijkse groei online ligt gemiddeld tussen de 15 en 18 procent. De definitieve cijfers voor 2024 zijn nog niet beschikbaar, maar er wordt een hoge eencijferige groei verwacht.

Utilitarisme met een coolheidsfactor: Denim in FW25 bij Joop! Credits: Joop!

Hoe verloopt het huidige orderseizoen voor herfst/winter 2025?

De pre-orderfase is nu bezig en we verwachten een bescheiden groei in de bestellingen.

Hoe ontwikkelt het na-ordersegment zich?

Voor de na-ordermarkt zien we verdere groei. Het is belangrijk om de collectie als geheel te bekijken, en ik ben positief over de ontwikkelingen.

Hoe verhoudt pre-order zich tot na-order bij jullie?

Na-orders maken doorgaans 20 tot 23 procent van de totale verkoop uit, afhankelijk van de productcategorie. Vooral jeans, pakken en bepaalde jersey-items doen het goed in het na-ordersegment. Vorig jaar groeide dit deel van ons aanbod met 14 procent.

Wat zijn momenteel de belangrijkste modetrends voor Joop!?

Casual kleding wordt steeds populairder binnen de herencollecties, terwijl pakken – vooral voor bruiloften – stabiel blijven in de vraag. Hoogwaardige materialen en constante kwaliteit blijven essentieel voor ons merk.

Wat loopt er goed bij Joop!?

Sportswear en jassen zijn sterk in trek, evenals mantels en breisels, met name in het breiselsegment is er een duidelijke groei. Overhemden zijn momenteel lastiger, maar in het modische segment laten ze een positieve ontwikkeling zien. De focus ligt momenteel vooral op jersey en breisels, die bijzonder goed lopen. Bij de broeken is een silhouetverandering zichtbaar, waar de klanten in meegaan. Vooral bij dames zijn wijde broeken topsellers, bij heren is dezelfde trend zichtbaar, wat leidt tot een zeer goede omzetgroei.

Mannenmode bij Joop! voor herfst/winter 2025 is zowel gekleed als casual. Credits: Joop!

Zetten jullie in op kleuren of houden jullie het liever ingetogen?

Vooral de combinatie lichtgrijs en beige, vaak aangevuld met accentkleuren, verkoopt momenteel erg goed.

Velen hebben geklaagd over het weer van afgelopen jaar. Hoe gaan jullie om met wisselvallige weersomstandigheden?

De start van het seizoen was positief, omdat we al in september koele temperaturen hadden, wat ons goed uitkwam. Helaas werd het daarna niet koud genoeg voor een verdere boost. Toch waren de sell-through rates van jassen goed. Daarom vormt dit voor ons geen probleem, noch in het lopende jaar, noch in de pre-order.

Hoe kan men zich de uitwisseling tussen Joop! en de handel voorstellen?

We hebben eigen teams die zich bezighouden met de analyse en de data voor ons evalueren. Het proces is technischer geworden, maar het blijft belangrijk om ook creativiteit en plezier in de collectie te brengen. Een puur analytische aanpak zou anders leiden tot een zeer basic-gericht productaanbod, zoals T-shirts, poloshirts en ronde hals truien. De aantrekkingskracht van het merk blijft doorslaggevend.

Kunnen populaire items worden nabesteld als ze geen deel uitmaken van het NOS-programma?

Ja, onze bestsellers worden zo gepland dat ze niet direct volledig uitverkocht raken. Vaak koopt een klant 80 procent van een item, terwijl 20 procent als extra voorraad in het magazijn blijft. Deze resterende voorraad wordt meestal alsnog verkocht. Daarnaast worden veel verkopen gerealiseerd via ons Never-Out-of-Stock (NOS)-programma, waarin populaire producten continu beschikbaar zijn.

Joop! Dynamic in herfst/winter 2025 Credits: Joop!

Hoe ziet het orderproces er nu uit bij Joop!? Waar moet je als merk digitaal en fysiek aanwezig zijn?

Pitti Uomo blijft een relevant trefpunt voor de branche om ideeën uit te wisselen en ontwikkelingen te observeren. Daarnaast vinden er ook veel activiteiten plaats in de showrooms. We hebben onlangs een grote flagship showroom in Düsseldorf geopend. Een aanzienlijk deel van de bestellingen verloopt inmiddels digitaal, vooral bij exportklanten, omdat dit kostenefficiënt is. Naar schatting maken digitale bestellingen ongeveer 20 procent uit.

In het verleden hebben jullie gespeeld met het idee om een paar eigen flagshipstores te openen – ook in Duitsland. Wordt dit idee nog steeds nagestreefd?

We hebben vorig jaar drie winkels geopend in Polen en plannen voor volgend jaar een nieuwe winkel in Frankfurt aan de Fressgass. We zijn van plan om ook in de toekomst winkels en shop-in-shops te openen. Winkels zijn belangrijk voor een merk, omdat ze de activiteiten bundelen.

Hebben jullie nog verdere expansieplannen – bijvoorbeeld voor nieuwe landen of regio's?

We zijn inmiddels vertegenwoordigd in de Verenigde Arabische Emiraten. We werken samen met goede distributeurs en zijn aanwezig in de relevante winkels. De Verenigde Arabische Emiraten zullen in de toekomst een belangrijke rol voor ons spelen, omdat de markt daar zich sterk heeft ontwikkeld.