13 Modetentoonstellingen om te bezoeken in de zomer van 2025

Zin in een inspirerend museumbezoek deze zomer? Van haute couture tot sneakers, van iconische ontwerpers tot culturele modeverhalen: deze zomer staan er in binnen- en buitenland indrukwekkende modetentoonstellingen op het programma. FashionUnited selecteerde 13 niet-te-missen exposities die mode vanuit verrassende invalshoeken belichten.

‘Fashion & Interiors. A Gendered Affair’ in MoMu in Antwerpen, BE

De tentoonstelling ‘Fashion & Interiors. A Gendered Affair’ in het ModeMuseum Antwerpen onderzoekt de relatie tussen mode en interieur. In de 19e eeuw versierden mensen zich met mooie kleren en maakten ze hun huizen ook mooi. Kleding en inrichting hoorden bij elkaar, aldus het museum. Later wilden ontwerpers zoals Adolf Loos en Le Corbusier vooral dat dingen handig en simpel waren, zonder teveel versiering. MoMu laat zien hoe kleding van moderne ontwerpers zoals Ann Demeulemeester en Raf Simons en interieur voorheen meer met elkaar te maken hadden.

De tentoonstelling loopt tot en met 3 augustus 2025.

‘Rick Owens, Temple of Love’ in het Palais Galliera in Parijs, FR

Binnenkort is de tentoonstelling Rick Owens, Temple of Love in het Palais Galliera in Parijs te zien, de eerste grote overzichtstentoonstelling van de avant-garde modeontwerper Rick Owens. In het museum wordt werk vanaf zijn beginjaren in Los Angeles tot zijn nieuwste collecties tentoongesteld. Owens' ontwerpen zijn geïnspireerd door spirituele rituelen, kunst, literatuur en klassieke Hollywoodfilms. Hij gebruikt vaak gerecyclede materialen en kenmerkt zich door donkere, sobere kleuren, vooral zwart en zijn kenmerkende grijs ("dust").

De tentoonstelling bevat meer dan 100 silhouetten, persoonlijke documenten, video’s en installaties. Ook wordt de belangrijke rol van zijn vrouw Michèle Lamy belicht. Buiten het museum zijn beelden bekleed met met stof en in de tuin staan speciaal ontworpen betonnen sculpturen, geïnspireerd op zijn meubellijn. “Deze tentoonstelling is een monumentale ode aan liefde, schoonheid en diversiteit, waarbij het museum verandert in een ‘tempel’ van creatie,” aldus het museum.

De tentoonstelling loopt van 28 juni 2025 tot 4 januari 2026.

‘Sneaker Evolution’ in het Schoenenkwartier in Waalwijk, NL

De tentoonstelling Sneaker Evolution in het Schoenenkwartier belicht de geschiedenis en ontwikkeling van sneakers, van de 19e-eeuwse uitvinding van de gevulkaniseerde zool tot moderne innovaties zoals 3D-printen en upcycling. Met zo’n 150 iconische modellen laat de expo zien hoe sneakers technische doorbraken, sportprestaties én cultuur beïnvloeden. Er is speciale aandacht voor duurzaamheid, nieuwe materialen en productiemethoden.

De tentoonstelling is van 24 mei 2025 tot en met april 2026 te zien.

‘Gianni Versace Retrospective’ in Arches London Bridge in Londen, VK

De grote Gianni Versace tentoonstelling, die al in Nederland, Polen, Duitsland, Zweden en Spanje heeft bezocht, is deze zomer ook in Londen te zien met de grootste vintage Gianni Versace-ontwerpen die ooit in het Verenigd Koninkrijk zijn tentoongesteld in de Arches London Bridge. 450 originele stukken van de ontwerpen worden tentoongesteld.

De tentoonstelling is te zien vanaf 16 juli. De einddatum is nog niet bekend.

‘Worth, inventing haute couture' in Petit Palais in Parijs, FR

Het Petit Palais in Parijs presenteert voor het eerst een grootschalige tentoonstelling over het Franse modehuis Worth, opgericht in 1858 door Charles Frederick Worth, bekend als de grondlegger van haute couture. De expositie “Worth, inventing haute couture” toont meer dan 400 op maakt gemaakte stukken – van jurken en jassen tot schilderijen. “Worth” belicht de artistieke visie en erfenis van meerdere generaties van de Worth-dynastie. De tentoonstelling biedt een unieke blik op de geschiedenis van de Europese elite en de wortels van couture mode.

Worth, Hofjas gedragen door Franca Florio, 1902 Credits: Petit Palais

De tentoonstelling is nu te zien tot en met 7 september 2025.

‘Say Yes’ in Wereldmuseum Rotterdam, NL

In het Wereldmuseum Rotterdam is de tentoonstelling Say Yes – Trends in internationale trouwmode te zien, waarin trouwmode van over de hele wereld centraal staat. De expositie toont ontwerpen van onder meer Zuhair Murad, Mart Visser, Gucci en Bas Kosters, en belicht thema’s als persoonlijke stijl, diversiteit, duurzaamheid en culturele verbondenheid. Naast jurken zijn ook accessoires en sieraden te zien.

De tentoonstelling loopt tot 26 oktober 2025.

‘40+ years of Stijl’ in Mode & Kant Museum in Brussel, BE

Modepionier Sonja Noël blikt terug op veertig jaar Stijl, haar boetiek die in 1984 de Brusselse Dansaertwijk mee op de kaart zette als modecentrum. In het Mode & Kant Museum toont de tentoonstelling 40+ Years of Stijl meer dan zestig silhouetten uit het archief van Stijl, gecureerd door haar dochter Aja Noël. De expo belicht de rol van Stijl als springplank voor avant-garde ontwerpers zoals Dries Van Noten en Martin Margiela, en als drijvende kracht achter de creatieve opbloei van de wijk. Noël noemt het project emotioneel, educatief en een tastbare weerspiegeling van haar visie.

De tentoonstelling loopt tot en met 11 januari 2026.

‘Rococo Reboot!’ Modemuseum Hasselt, BE

In Modemuseum Hasselt is de tentoonstelling Rococo Reboot! te zien, waarin de achttiende-eeuwse Rococo-stijl wordt herbekeken vanuit een hedendaags perspectief. Bezoekers ontdekken originele stukken uit de periode, moderne mode en kunst geïnspireerd door rococo, zintuiglijke belevingen én AI-reconstructies van mannenmode. Ook de Hidden Portraits van kunstenaar Volker Hermes maken deel uit van de expo.

De tentoonstelling loopt tot 22 februari 2026.

‘Giorgio Armani Privé 2005–2025’ in Armani/Silo’s in Milaan, IT

Giorgio Armani viert 20 jaar Armani Privé met een grote tentoonstelling in het Armani/Silos museum in Milaan. De expositie, getiteld Giorgio Armani Privé 2005–2025, Twenty Years of Haute Couture, toont 150 couturestukken uit de afgelopen twee decennia, geselecteerd door Armani zelf. De tentoonstelling belicht Armani’s ingetogen, tijdloze esthetiek en zijn vakmanschap dat trends overstijgt.Voor het eerst zijn deze in Parijs gepresenteerde haute couture creaties in Milaan te zien.

De expositie is te bezoeken tot 28 december.

‘Cartier’ in Victoria and Albert Museum in Londen, VK

Het Victoria and Albert Museum in Londen presenteert de tentoonstelling Cartier, die de rijke geschiedenis en invloed van het beroemde Franse juwelenhuis belicht. De expositie toont 350 sieraden en objecten – waaronder tiara’s, broches en ringen – afkomstig uit musea, privécollecties en van het Britse koningshuis. Iconische stukken zoals de Williamson Pink Diamond Brooch van koningin Elizabeth II, de tiara gedragen door Rihanna en de verlovingsring van Grace Kelly zijn te bewonderen. De tentoonstelling verkent niet alleen Cartier’s glamour, maar ook het erfgoed, culturele invloeden en de nauwe band met het Britse koningshuis.

De expositie loopt tot en met 16 november 2025.

‘Wax’ in Musée de l’Homme in Parijs, FR

Het Musée de l’Homme in Parijs wijdt een tentoonstelling aan de rijke geschiedenis van de kleurrijke katoenen wax. Hoewel de katoenen stof vaak als puur Afrikaans beschouwd wordt, blijkt wax een wereldwijd migratieproduct. De expositie, simpelweg getiteld “Wax”, maakt deel uit van het museumprogramma over migratie. De tentoonstelling vertelt het verhaal van wax over drie continenten: van de oorsprong in Indonesië, geïnspireerd op batiktechnieken, via de industriële productie in Europa, tot de culturele verankering in West- en Centraal-Afrika.

Bezoekers ontdekken niet alleen de historische ontwikkeling, maar ook de actuele rol van wax in mode, kunst en design. Daarbij is er aandacht voor controverses rond culturele toe-eigening en koloniale erfenis. Ook het verhaal van de “Nanas Benz” uit Togo komt aan bod: invloedrijke zakenvrouwen die in de jaren ’60 fortuin maakten met de handel in wax en zo bijdroegen aan de populariteit van merken als Vlisco. De expositie toont hoe wax méér is dan stof — het is een symbool van identiteit, ondernemerschap en interculturele geschiedenis.

De expositie loopt tot 7 september 2025

‘S'habiller en artiste, l'artiste et le vêtement’ in Louvre-Lens Museum in Lens, FR

In het Louvre-Lens in de Franse stad Lens loopt een tentoonstelling genaamd S'habiller en artiste, l'artiste et le vêtement ('Kleding als kunstenaar, de kunstenaar en de kleding' in het Nederlands). De tentoonstelling onderzoekt de relatie tussen kunstenaar en kleding. Aan de hand van schilderijen, sculpturen en textiel uit diverse periodes en stijlen wordt getoond hoe kunstenaars via hun kleding hun identiteit uitdrukten. Hoogtepunten zijn onder meer zelfportretten van Rembrandt van Rijn met wisselende kleding, drie jurken van Yves Saint Laurent geïnspireerd door kunstgeschiedenis, en opvallende stukken van surrealisten als Salvador Dalí.

De tentoonstelling loopt tot 21 juli

‘Au fil de l'or’ in Musée du quai Branly in Parijs, FR

In Parijs loopt de tentoonstelling ‘Au fil de l'or’ ('Draad van goud' in het Nederlands) in het Musée du Quai Branly. De tentoonstelling gaat over goud en textiel. De expositie toont stukken uit regio’s als de Maghreb, het Midden-Oosten, India, China en Japan, waar het combineren van goud met textiel eeuwenoud is. Via kaftans, sari’s, kimono’s en borduurwerk wordt de rijke traditie van gouden stoffen uit diverse culturen getoond. Ook zijn veertien haute couture-creaties van de Chinese ontwerpster Guo Pei te zien, waaronder haar beroemde gele jurk die Rihanna droeg op het Met Gala 2015.

De tentoonstelling loopt tot 6 juli