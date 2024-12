Bezoekersaantallen Kunstmuseum Den Haag verdubbeld, mode als publiekstrekker

De bezoekersaantallen van het Kunstmuseum in Den Haag gaan in het laatste kwartaal van dit jaar door het dak heen. Het museum sluit het jaar af met een verdubbeling in aantallen, zo wordt gemeld in een persbericht, en daar draagt mode in het museum aan bij.

Het Kunstmuseum verwelkomt ruim 400.000 bezoekers in het laatste kwartaal van 2024. Met een gemiddeld aantal bezoekers van 11.500 per week schrijven deze cijfers een record in de boeken. Het aantal wekelijkse bezoekers ligt hoger dan in recordjaar 2019 en het kwartaalresultaat laat verdubbelde cijfers zien.

Duidelijk is dat mensen het museum weten te vinden. Maar welke tentoonstellingen trekken het publiek aan? Mode speelt hierin een hoofdrol. Zo was de opening van ‘Dior - A New Look’ een groot succes, zo blijkt uit het persbericht. De opening van de modetentoonstelling werd met ruim 1.800 bezoekers gevierd. Eind november verwelkomde de Dior-expositie zelfs de 100.000e bezoeker.